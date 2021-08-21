عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه.. ضبط شخصين يجمعان أموال العاملين بالخارج

النقد الاجنبي
النقد الاجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (4 أشخاص، إثنين منهم "يعملان بإحدى الدول" – جميعهم مقيمين بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق يتمثل فى قيام الإثنان اللذان يعملان بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للشخصان الآخران داخل البلاد من خلال حوالات بريدية أو رفقة المصريين العائدين للبلاد ، حيث يقوما بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (إثنين من المتهمين "مقيمان بالبلاد") وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .

تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (3٫000٫000) جنيه.  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية النقد الأجنبي التحويلات المالية مكافحة جرائم الأموال العامة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة

ترشيحاتنا

ستتحسر عليك نفسك.. علي جمعة يوضح عقوبة نسيان هذا الأمر

بالرغم من كورونا.. رئيس قناة السويس: مليار و840 مليون دولار فى العام الماضى

بعد وقفه لنهاية الموسم.. القصة الكاملة لأزمة جنش مع الزمالك

بالأرقام .. تقرير يرصد تراجع أسعار القمح لـ 251.82 دولار للطن .. تفاصيل

هل يجوز للأرملة أن تتزوج من دون علم أبنائها لأنهم يعارضون ذلك؟

بعد إثارة وكيله للجدل.. كلوب يكشف مصير محمد صلاح مع ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب: الزمالك أول نادي فى التاريخ بيفقد نص جمهوره بعد الفوز بالدوري

عبدالحفيظ وموسيماني ينهيان أزمة كهربا ولاعب المصري

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

حد أدنى 200 جنيه للإيجار.. 7 تعديلات مرتقبة بقانون الإيجارات القديمة

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

عقب الفوز أمام المصري .. قرار عاجل من الأهلي بشأن الفريق

التعليم تعلن رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 وضوابطها.. اليوم

أفضل طريقة للنوم في دقيقة بدون أرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

تركت حزنا شديدا.. قصة سيدة نعاها شيخ الأزهر

فيديو جراف.. جت سلامات.. وائل الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية

25 يومًا .. معاناة أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز في المستشفى

لطلب غريب.. تفاصيل محاولة اقتحام الكونجرس بـ سيارة مشبوهة

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ