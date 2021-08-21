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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأسلوب التسلق .. ضبط عصابة سرقات المساكن بأكتوبر

متهمين
متهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام (ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (9) وقائع بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وأرشدوا عن المسروقات وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية من متحصلات تلك الوقائع على متطلباتهم الشخصية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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