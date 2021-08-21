موقع سياحى روسى: الطلب على الإجازات للغردقة وشرم الشيخ زاد 10 مرات

كشف عصام علي الخبير السياحي أنه بعد فتح الرحلات المباشرة من روسيا إلى المنتجعات المصرية زاد الطلب على الإجازات للغردقة وشرم الشيخ 10 مرات طبقا للإحصائية الأخيرة لموقع Level.Travel للجولات السياحية في روسيا.

وأضاف الخبير السياحي في النصف الأول من شهر أغسطس ، كان هناك ارتفاع حاد في الاهتمام بمنتجعات البحر الأحمر. متوسط ​​تكلفة السفر حوالي 135 ألف روبل. في الوقت نفسه ، تبين أن سعر باقة الرحلات للغردقة وشرم الشيخ مباشرة أرخص من الرحلات إلى القاهرة بنسبة 8٪ فقط.

واوضح على بحسب احصائيات Level.Travel فإن غالبية الطلبات (58٪) تمت في شرم الشيخ. وفي المرتبة الثانية الغردقة (28٪) وفي المرتبة الثالثة - مكادي باي (8٪). علاوة على ذلك ، يختار أكثر من 70٪ من السائحين الراحة في فندق 5 نجوم وفقًا للنظام "الشامل".