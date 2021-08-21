مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بالوراق عقب علمها بغرق قريبها

تجري النيابة العامة بالوراق تحقيقات موسعة في سقوط ربة منزل من الطابق الرابع حيث قررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة السيدة لتحديد سبب الوفاة كما طلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بسقوط سيدة من علو بمنطقة الوراق، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابسات الواقعة.

انتقلت قوة امنية من قسم الوراق وتبين من التحريات سقوط سيدة من شرفة الطابق الرابع باحد عقارات المنطقة، وافادت التحريات التي اجريت باشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة ان المتوفاة علمت بخبر وفاة ابن شقيق زوجها غرقا اثناء تواجده في المصيف ما اصابها بحالة حزن وسقطت اثناء وقوفها بشرفة المنزل.

تم نقل الجثة الى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفي سياق اخر لقى شاب مصرعه غرقا في نهر النيل بمنشاة القناطر اثناء السباحة فجرفته المياه ولم يتمكن من الخروج ليلقى مصرعه غرقا.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم منشأة القناطر من غرفة النجدة بغرق شاب أثناء الاستحمام في نهر النيل، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مكان الحادث، ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري والضفادع البشرية للبحث عن جثمان الغريق.

وتبين من التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر أن شابا نزل للاستحمام في نهر النيل جرفته المياه ولعدم اجادته السباحة لقي مصرعه غرقا.

واضافت تحريات العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، ومشطت قوات الإنقاذ النهري سطح المياه لانتشال جثة المتوفى.