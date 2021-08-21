وصفة جديدة.. طريقة تحضير مهلبية بالكراميل والموز

مهلبية بالكراميل من الوصفات المميزة التي تميل الكثير من السيدات إلى تقديمها لأطفالها، كما أنها تحتوي على الكثير من الفوائد والمكملات التي يحتاجها الجسم.

كما يمكن تقديم مهلبية بالكراميل بالكثير من الطرق المختلفة..

مقادير مهلبية بالكراميل والموز

المهلبية

150 جرام سكر

3 ملاعق كبيرة نشا

3 ملاعق كبيرة دقيق

موزة

قليل من البسكويت السادة

سكر للكراميل

شرائح كيك شوكولاتة

التزيين

مارشميلو

شوكولاتة سايحة

موز

شوكولاتة بالمكسرات

صوص شوكولاتة

بسكويت شوكولاتة بالكريمة

طريقة تحضير مهلبية بالكراميل والموز



1- ضعي اللبن والنشا والدقيق على البارد واخلطيهم جيدا

2- ضعي السكر في حلة على النار حتى يسيح

3- يقلب كل الخليط حتى يسيح الكراميل تماماً

4- يكسر البسكويت وتضاف شرائح الموز ويخلط كل الخليط بالمضرب الكهربائي

5- توضع قطع الكيك في كاسات

6- ضيفي على الوجه خليط المهلبية

7- توضع في الثلاجة لمدة ساعة

8- يزين الوجه بشرائح الموز وقطع الشوكولاتة بالمكسرات وصوص الشوكولاتة ، وتقدم مهلبية بالكراميل