فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء توضح حكم الموالد وحلقات الذكر والتمايل فيها.. والأزهر يكشف حقوق الأبناء على الوالدين

فتاوى تشغل الأذهان

حقوق الأبناء على الوالدين.. الأزهر يكشف عنها

هل يجوز للأب أخذ راتب ابنه بحجة قول النبي أنت ومالك لأبيك؟

هل يجوز صلاة ركعتين يوميًا لوالدي المتوفى؟ دار الإفتاء تجيب

حكم الموالد وحلقات الذكر والتمايل فيها .. دار الإفتاء ترد



نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددًا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أجاب الدكتور فتحي عثمان الفقي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن سؤال ورد إليه يقول: “ما هي حقوق الأبناء على الوالدين؟ وهل هناك حقوق للأبناء على للوالدين مثل حقوق الوالدين على الأبناء؟”.

وقال الدكتور فتحي عثمان الفقي، في البث المباشر على قناة الأزهر على “يوتيوب”، إن الأولاد هم زينة الحياة الدنيا، والله سائل كل راع عن رعيته، فكما للآباء حقوق على الأبناء، فكذلك للأبناء حقوق على الآباء.

وأضاف أنه في زمن عمر بن الخطاب، جاء رجل يشكو ابنه، فقال يا أمير المؤمنين: “ابني هذا يعقني، فعنف أمير المؤمنين الابن، وعلمه حقوق الآباء على الأبناء، فسأله الولد: أليس من حق للولد على والده؟ فقال أمير المؤمنين : نعم، فقال الولد: وما هو؟ فقال سيدنا عمر: أن يستنجب أمه وأن يعلمه كتاب الله، وأن يختار له اسما طيبا، فقال الولد: والله يا أمير المؤمنين ولا واحدة فعلها، فنظر عمر إلى الوالد: لقد عققت ابنك قبل أن يعقك”.

وأشار إلى أن نفقة الأبناء على أبيهم حتى سن البلوغ والقدرة على الكسب، ونفقة التعليم على الولد واجبة على أبيه طالما أنه يتعلم العلم النافع حتى لو كان قادرا على الكسب.

كما أن البنت تكون في رعاية أبيها حتى يأتي من يتزوجها ويعقد عليها، وتنتقل نفقتها إلى زوجها.

وأكد أن أفضل شيء يقدمه الأب لأولاده، هو تربيتهم تربية سليمة على كتاب الله وسنة رسوله الكريم.

هل يجوز للأب أخذ راتب ابنه بحجة قول النبي أنت ومالك لأبيك

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز للأب أخذ مرتب ابنه بحجة قول النبي أنت ومالك لأبيك؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا إنه لا يجوز للأب أخذ مرتب ابنه بحجة قول النبي أنت ومالك لأبيك، لأن لكل شخص فى الشريعة الإسلامية ذمة مالية مستقلة.

وأوضح أمين الفتوى أن حديث “أنت ومالك لأبيك” خرج من الرسول مخرج بيان عظم حق الأب وليس على الحقيقة، وليس معنى ذلك أن يكون الابن كالعبد يعمل ويجد ويتعب ويأخذ الأب يأخذ مكسبه.

هل يجوز صلاة ركعتين يوميًا لوالدي المتوفى

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز الصلاة لوالدي المتوفى ركعتين يوميًا؟

وأجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا إن الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي عن أحد حيا كان أو ميتا، لافتًا إلى أنه يجوز للإنسان قراءة القرآن أو الصيام أو الصدقة أو الصلاة وهبة مثل ثوابها للميت.

حكم الموالد وحلقات الذكر والتمايل فيها

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حكم الموالد وحلقات الذكر في الإسلام.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء ، إن الموالد بمعنى اجتماع الناس ويطعمون الطعام ويتصدقون ويذكرون الله ويصلون على الحبيب المصطفى، كل ذلك من الأمور المقبولة الجائزة ، بشرط الإلتزام بالضوابط الشرعية وعدم ارتكاب المنهي عنه شرعا، وكذلك الإلتزام بالجهات المعنية لعمل هذه التجمعات.