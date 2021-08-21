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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر: ذكرى حريق المسجد الأقصى شاهد على إرهاب الصهاينة

حريق المسجد الأقصى
حريق المسجد الأقصى

أصدر الأزهر الشريف، اليوم بيانا، في الذكرى الـ 52 لحريق المسجد الأقصى، والذي وقع في مثل هذا اليوم من عام 1969 عندما قام المجرم «مايكل دنيس روهان» بإشعال النيران عمدا بالمصلى القبلي بالمسجد الأقصى، ليلتهم الحريق ما يقرب من ثلث مساحة المسجد المبارك، بما فيه من محتويات أثرية وتاريخية.

 

وأكد الأزهر أن محاولة حرق المسجد الأقصى المبارك جريمة نكراء ستظل شاهدا على إرهاب الكيان الصهيونى وعدوانه، واختراقا لجميع المعاهدات الدولية التي تنص على حماية دور العبادة.

 

وشدد الأزهر على أن صمت المجتمع الدولي عن إدانة هذه الجرائم والتنديد بها؛ لهو دليل على الازدواجية في المعايير التي يتبناها المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية.

 

وجدد الأزهر رفضه أية محاولات لسرقة الأراضي الفلسطينية، وتغيير الهوية التاريخية للمدينة المقدسة، مؤكدًا التزامه التاريخي والإنساني بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله المستحق، وسعيه العادل في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الأزهر المسجد الأقصى حرق المسجد الأقصى الكيان الصهيونى الأراضى الفلسطينية

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