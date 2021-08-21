الزراعة: لأول مرة.. إنشاء منافذ بيع تقاوى المحاصيل الاستراتيجية للقطاع

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإنتاج، استكمال منظومة إنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية بمزارع قطاع الإنتاج، وإنشاء منافذ لبيع تلك التقاوي.

وقال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمساهمة في رفع الانتاجية بالتعاون مع الادارة المركزية لإنتاج التقاوى والمعاهد البحثية المعنية، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

وأشار السباعي إلى أنه لأول مرة، تم الانتهاء من استخراج تراخيص منافذ لبيع التقاوي المنتجة بمزارع القطاع بمحافظات: كفر الشيخ، البحيرة، والغربية، فضلا عن الانتهاء من اصدار تراخيص لقطاع الانتاج للقيام بعملية انتاج التقاوي بمزارع القطاع، لافتا الى انه تم انتاج هذا العام 2020 /2021 ، انتاج تقاوي محصول القمح، من مساحة إجمالية 55 فدان بمزارع: الجميزة، شندويل، والقوصية، حيث بلغ إجمالي ما تم إنتاجه حوالي ١١٢ ألف و ٩٦ طن خام هذا الموسم.

واوضح رئيس قطاع الانتاج، انه تم ايضا زراعة تقاوي الموسم الصيفى، لمحصول الأرز فى مساحة 113 فدان بمزرعة الجميزة بمحافظة الغربية، ولمحصول الذرة الشامية ( سلالات ) فى مساحة 15 فدان بمزرعة الجميزة بمحافظة الغربية، لافتا الى ان مزرعة الجيمزة تقع فى وسط محافظات الدلتا بجوار محطات الغربلة وإنتاج التقاوي بما يساعد فى عملية الانتاج بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية.