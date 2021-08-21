كنت في الساحل.. محمد السعدني يرد على شائعة وفاته.. شاهد

كشف الفنان محمد السعدني، تفاصيل شائعة وفاته التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي .



وقال محمد السعدني في حواره مع الفنانة منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد "، إنه كان متواجدا في الساحل الشمالي عندما تلقى خبر وفاته الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي .

وأضاف محمد السعدني :" كنا قبل يوم وقفة عرفة وكنت بجيب سحور وفجأة لاقيت واحد بيقول لصاحبه الفنان محمد السعدني مات وأنا كنت واقف جنبه ".

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وتابع محمد السعدني :" لما فتحت موبايلى لقيت رسايل ومكالمات من الكثيرين على خبر وفاتي، مضيفا:" الفنانة وفاء عامر كتبت بوست عن وفاة محمد السعدني ولم يحددوا من هو محمد السعدني واتضح أنه شخص غيري ".

وأكمل محمد السعدني:" بدأت في طمأنة أهلي لأنهم شعروا بحالة كبيرة من التوتر والقلق الذي اتصلوا بي كثيرا للتأكد من صحة الخبر "، مضيفا:" ما حدث معي جعلني أعيد حساباتي مرة أخرى ".