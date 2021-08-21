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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنت في الساحل.. محمد السعدني يرد على شائعة وفاته.. شاهد

محمد السعدني
محمد السعدني

كشف الفنان محمد السعدني، تفاصيل شائعة وفاته التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي .


وقال محمد السعدني في حواره مع الفنانة منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد "،  إنه كان متواجدا في الساحل الشمالي عندما تلقى خبر وفاته الذي انتشر على  وسائل التواصل الاجتماعي .

 

وأضاف محمد السعدني :"  كنا  قبل يوم وقفة عرفة وكنت بجيب سحور وفجأة لاقيت واحد بيقول لصاحبه  الفنان محمد السعدني مات وأنا كنت واقف جنبه ".

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وتابع محمد السعدني :"  لما فتحت موبايلى لقيت رسايل ومكالمات من الكثيرين على خبر وفاتي، مضيفا:" الفنانة وفاء عامر كتبت بوست عن وفاة محمد السعدني ولم يحددوا من هو محمد السعدني واتضح أنه شخص غيري ".

 

وأكمل محمد السعدني:"  بدأت في طمأنة أهلي لأنهم شعروا بحالة كبيرة من التوتر والقلق  الذي اتصلوا بي كثيرا للتأكد من صحة الخبر "، مضيفا:" ما حدث معي جعلني أعيد حساباتي مرة أخرى ".

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