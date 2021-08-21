بالزلط والملح.. سمير غانم ودلال عبد العزيز يظهران على شواطئ دهب| صور

أصاب رحيل الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم، الجميع بحزن كبير، سواء داخل الوسط الفني، أو جماهيرهما داخل وخارج الوطن العربي.

وعقب وفاتهم، تصارع محبي الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم، في التعبير عن حبهم بأشكال متعددة من الفن والمواهب، التي كانت تبهر الجميع من كثرة جودتها واتقانها، وجعلت أسرة دلال عبد العزيز وسمير غانم في ذهول تام من هذا الحب والتقدير.

سمير غانم ودلال عبد العزيز علي شواطئ دهب

وأبدع أحد محبي سمير غانم ودلال عبد العزيز، في رسمهم سويًا، علي احدي شواطئ مدينة دهب، بالملح والزلط، التي تركت زوار مدينة دهب السياحية في اندهاش كبير من روعة وجمال الصورة بجانب البحر.

هاني جنيدي، شاب يبلغ من عمره 25 عام، من محافظه الشرقية، عشق الرسم منذ سن صغير، وبرع في الرسم بالملح عندما شاهد صور رسومات بالملح لاحد الفنانين الاجانب، وتحدي نفسه حتي اصبح امهر فنان يرسم بالملح في مصر.

وتحدث هاني جنيدي في حوار خاص الي "صدي البلد"، عن كواليس فكرة رسمه لكل من الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، بالملح والزلط علي أحد شواطئ مدينة دهب السياحية.

وقال هاني جنيدي، انه فكر في رسم الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم، لانه تأثر مثل اي شخص اخر يحب الفنانين بوفاتهم، واثناء قيامه برحلة ترفيهية داخل مدينة دهب، قرر رسمهم علي احد الشواطئ بالزلط والملح.

واستغرقت الرسمه من هاني ٥ ساعات للتجهيز، و ٤ ساعات أخري من أجل الرسم والانتهاء منها بشكل كامل، ورسمها علي شاطئ اللاجونا في مدينة دهب امام الكثير من الحضور، وقام بإستخدام اداتين للرسم فقط وهم: زلط وملح.

وتحدث "جنيدي" عن أكثر الصعوبات التي واجهته اثناء الانتهاء من الرسمه، وكانت تكمن في الوقت، فكان يجب عليه الانتهاء من الرسمه قبل غروب الشمس وحلول الليل، حتي يقدر علي متابعة الرسم دون اي مشاكل، وتم قضاء وقت طويل في الحصول علي تلك الكمية الكبيرة من الزلط، التي تم التقاطها من شوارع دهب.

وعن ردود افعال الجمهور علي شاطئ دهب، عبر هاني عن سعادته من قبل رد فعلهم الجميل، الذين تهاتفوا علي الصورة ليتخذوا لها بعض الصور التذكيرية، وعبروا عن اعجابهم الشديد بالصورة الجميلة للفنانين دلال عبد العزيز وسمير غانم، وعقب الانتهاء منها، كان للصورة انتشار كبير وواسع بين وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم اعادة نشر الصورة من قبل الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة ايمي سمير غانم، والذي عبر فيها عن سعادته من جودة الرسمه، وحب هاني للفنانين واخذ كل هذا الوقت من مجهوده لرسمهم بطريقة مبدعة ومبتكرة جميلة.

وختم هاني جنيدي حديثه عن حلمه في المستقبل، وانه يريد افتتاح معرض رسم كبير على مستوى الجمهورية، خاص برسوماته بالملح، وان يفتح اكاديميه لتعليم الرسم بالملح، حتي ينتشر هذا النوع من الرسم في الوطن العربي باكلمه.

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