دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى امستجرام تدعو فيه الى والديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

وقالت دنيا سمير غانم : "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

وتلقت دنيا سمير غانم العديد من التعليقات المساندة والداعمة لها من جانب عدد من النجوم منهم الفنانة المعتزلة حنان ترك قائلة : "ربنا يربط علي قلوبكم ويسكنهم الفردوس الأعلي".

بينما قالت الفنانة اسماء ابو اليزيد موجهة رسالتها الى الفنانة دنيا سمير غانم : "ربنا يرحمهم ويحسن إليهم ويربط على قلوبكم"، وكتبت الفنانة ليلي أحمد زاهر: “ربنا يرحمهم ويصبركو يا حبيبتي”.

دنيا سمير غانم

رسالة دنيا

وكانت وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة شكر لجمهورها بعد مساندهم لها و دعمها بعد وفاة والديها و نشرت صورة برفقة عائلتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وكتبت دنيا سمير غانم : شكرا لكل الناس اللي بتحبنا و واقفة جنبنا و بتسأل علينا و بتراعي مشاعرنا.. ده طبيعي بين الأصدقاء و الأقارب .. لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس.. هم والله كلهم أهلي و إخواتي و دعواتهم و مساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري علي احساسكم بينا.. شكرا لكل أهلنا و إخواتنا في الوطن العربي كله.. ربنا يسعدكم و يحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي و مامي حبايبي ربنا يرحمكم و يسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا .

زيارة

وزارت الفنانة دنيا سمير غانم، قبر والدتها الفنانة دلال عبد العزيز؛ بعد مرور أسبوع على رحيلها، حيث ظهر عليها حالة من الحزن واتشحت ملابسها بالسواد.

يذكر ان أعلن الفنان حسن الرداد وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، السبت الماضي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلالعبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".