هل يأكل صاحب النذر من نذره ؟.. علي جمعة يجيب

تلقى الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق سؤالا يقول صاحبه: "إنه نذر خروفًا لله فهل يجوز أن يأكل منه شيئا" ؟.

النذر

ورد المفتي السابق قائلًا: "إن الشافعية قالوا إن من نذر شيئا لله لم يجز أن يأكل منه لأنه لله، ولا تعطي الجزار منه شيئا أجرًا له، النذر لا يجوز أن يأكل منه الناذر ولا أهله، وقال المالكية إنه إذا كان النذر للفقراء يحرم الأكل منه، وإن كان النذر لله أي للخلق فلا يحرم الأكل منه".

كفارة عدم الوفاء بالنذر

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عدم الوفاء بالنذر كفاراته كفارة اليمين، وعليك أن تطعم عشرة مساكين.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المسلم ملزم بتنفيذ النذر بعد حصول ما نذر عليه.

وأضاف أنه لو أن الانسان نذر شيئا إلى الله- سبحانه وتعالى- وتم تحديد مكان هذا النذر، فيجب على الانسان ان يوفي نذره في المكان الذي حدده، لأنك انت الذي اشترطت على نفسك أن تؤديه في مكان معين فواجب عليك ان تؤديه في المكان الذي قد حدته واشترطته على نفسك.

حكم من نذر نذرًا ونسيه؟، سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو مسجل له عبر قناة الإفتاء على الفيسبوك.



وأجاب فخر: فى هذه الحالة اذا تذكر ما نذره وجب عليه ان يقضي النذر، واذا لم يتذكر ومادام تعذر عليه اداء النذر لوجود النسيان فلا حرج عليه ولكن عليه أن يستشعر بالحرج الشديد بأنه قد نذر ونسي ما نذره، فيخرج كفارة يمين، هذا مثل الذى تعذر عليه ان يؤدي نذرا نذر وهو يتذكره.