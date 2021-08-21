تفاصيل بدء استقبال المعتمرين من خارج السعودية

كشف المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة والمساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، تفاصيل بدء استقبال المعتمرين من خارج المملكة.

وقال سعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" بدأنا منذ أكثر من أسبوع في استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة.

واردف:" فيروس كورونا ما زال مستمرًا، وهو ما يجعل المملكة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية التي تضمن سلامة ضيوف الرحمن المعتمرين والزائرين أثناء قدومهم وحتى رجوعهم.

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة والمساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، أن أمس كان أول استقبال للمعتمرين والزوار الذين وصلوا المدينة المنورة، ومن ثم يتجهون إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، موضحا بأن المعتمر حسب رغبته يؤدي العمرة أولًا ومن ثم يزور المدينة أو العكس.