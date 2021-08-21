رئيس "بنك مصر" يطمئن ضحايا الاحتيال: "أموالكم آمنة تماما"

قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، أن هناك تحقيقا جاري في وقائع الاحتيال على العملاء داخل البنك.

وأضاف محمد الإتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تشكيل عصابي وراء وقائع الاحتيال على عملاء البنك".

وأكمل رئيس بنك مصر: "احذر من إعطاء البيانات السرية الخاصة بالعملاء لأي شخص يتصل بالعميل هاتفيا حتى ولو موظف البنك، ولم يحدث اختراق لحسابات العملاء مطلقا".

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وتابع محمد الأتربي: "أي رقم سري يخص العميل في البنك لا يتم الإفصاح عنه لأحد مطلقا حتى موظف البنك"، مضيفا: "أموال العملاء الذين تعرضوا للاحتيال آمنة تماما".



