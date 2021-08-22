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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم ... اداب حلوان: فتح باب التماسات النتائج.. النتيجة عبر هذا الرابط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدٱت جامعة حلوان فى اعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ لجميع الفرق خاصة النهائية لسرعة انهاء الطلاب اوراق تخرجهم و الاوراق الخاصة بتجنيد الذكور .

 

ويمكن الاطلاع على نتائج الكليات المعلنة عبر هذه الروابط :

http://app.helwan.edu.eg/
http://app1.helwan.edu.eg/
http://app2.helwan.edu.eg/

 


وقد اعلنت كلية الاداب جامعة حلوان نتائج كافة الفرق الدراسية بالكلية  ، كما قد نوهت انه سيتم فتح باب الالتماس الالكترونى للنتائج ابتداء من اليوم ٢٢ اغسطس ٢٠٢١ و حتى يوم ٢ سبتمبر ٢٠٢١ .


وقد نوهت جامعة حلوان انه يجب على الطلاب دفع المصروفات المتاخرة للاطلاع على النتائج و عدم حجبها .


و قامت  جامعة حلوان  بتفعيل عدة اليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب عن بعد  عن طريق عدة خدمات الكترونية او عبر التحويلات البنكية .

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و نوضح كيفية سداد المصروفات الكترونيا .


١-  يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية و الخصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل طالب .

٢- يمكن التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .

٣-  يمكن السدات عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "


كما قد نوهت الجامعة لضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات  او بصورة منه .


وأضاف مسئولو جامعة حلوان، أن الكنترولات بالجامعة انتظمت في أعمالها، ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية، وأنه  جارٍ العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق بباقى الكليات لإعلانها في أقرب وقت.

جامعة حلوان الفصل الدراسي الثاني كلية الاداب الالتماس الالكترونى للنتائج المصروفات الدراسية

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