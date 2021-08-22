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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق حديقة 6 أكتوبر بحلوان

حريق فى حديقة
حريق فى حديقة

قررت جهات التحقيق بانتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزراة الداخلية، لمعاينة حريق نشب داخل حديقة 6 أكتوبر بمنطقة حلوان، وذلك لاخذ عينات منه لمعرفة هل هناك شبهة جنائية من عدمه وراء اندلاعه.

 

 

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن ملابساتها.

 

وكانت قد تمكن رجال الحماية المدينة بالقاهرة من السيطرة على حريق شب فى مخلفات بحديقة ٦ أكتوبر بحلوان .

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل بحديقة ٦ أكتوبر بحلوان.

على الفور تم توجيه سيارتي اطفاء وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل ان تمتد لباقي الحديقة .

وتبين من المعاينه الاولية ان النيران التهمت مجموعة من الاشجار والحشائش والمخلفات دون اصابات.

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