أخبار التوك شو.. رئيس بنك مصر: 13 واقعة احتيال بقيمة 2.7 مليون جنيه .. أحمد موسى يهنئ الزمالك بالدوري.. والملء الثاني لسد النهضة كأن لم يكن

تناولت برامج “التوك شو” أمس، السبت، العديد من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي..

أحمد موسى يهنئ الزمالك بالدورى.. ومسئول بالنادى: "عارف إنك مش مبسوط"

هنأ الإعلامي أحمد موسى، محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك باقتراب القلعة من حصد بطولة الدوري الممتاز.



الفقي: لا يمكن تحميل السيسي أخطاء قرون.. وإثيوبيا تصف النيل بالخائن

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إنه لا يمكن تحميل الرئيس السيسي أخطاء قرون ماضية خاصة في ملف سد النهضة .

رئيس بنك مصر يفجر مفاجأة: عصابة جمعت 2.7 مليون جنيه من 13 واقعة احتيال

علق محمد الإتربى رئيس بنك مصر، على محاولات الاحتيال على العملاء، مؤكدا أن الدولة تتحرك نحو الرقمنة والتحول الرقمي، مضيفا: "هناك تشكيل عصابي يستغل عدم دراية العملاء ويتواصل معهم هاتفيا للحصول على بيانات العميل السرية".عباس شراقي: إيراد النيل الأزرق حدثت به زيادة تقدر بـ 3 مليارات متر مكعب

قال الدكتور عباس شراقي، خبير المواد المائية، إن السودان يصدر بيانًا يوميًا عن كمية المياه التي تأتي إليه سواءً عن طريق النيل الأزرق أو الأبيض، مشيرًا إلى أن مصر من خلال بيان السودان تستطيع معرفة كمية المياه التي ستأتي إليها.

أكد الدكتور عباس شراقي، استاذ الجولوجيا والموارد المائية، أن "الملء الثاني لـ سد النهضة الإثيوبي لم يكتمل"، واصفا ذلك بأنه "من حسن حظ مصر والسودان".



التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

كشف الدكتور ماجد نجم عضو اللجنة العليا للتنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان، موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة دفعة 2021.



هاني الناظر: دواء جديد يخلص العالم من فيروس كورونا نهاية العام

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، إن شركة استرازينيكا أعلنت بالأمس عن دواء جديد لـ فيروس كورونا يعمل على إنتاج أجسام مضادة ضد الفيروس، موضحًا أن هذا الدواء يمنع الإصابة والمضاعفات الخطيرة الناتجة عنها.

احتيال.. البريد: مفيش حد بيتصل بالعميل هاتفيا لتحديث البيانات

قال شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لـ البريد، إن البنوك تتصدى لأي محاولة احتيال ونصب على العملاء للحصول على البيانات الخاصة للعملاء .