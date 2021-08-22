فساد للركب في أبو كبير.. الداخلية تكشف ملابسات تهريب الدقيق المدعم

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” تحت عنوان "فساد للركب فى تموين أبوكبير شرقية.. علناً فى وضح النهار تهريب دقيق تموين ونقله من سيارة لأخرى.. سرقة فى وضح النهار" متضمناً قيام شخصان بنقل شكائر الدقيق من سيارة لأخرى.



وذكرت وزارة الداخلية، أنه بالفحص تبين أن الشخصان اللذان يظهران بالفيديو هما (أحد الأشخاص "موكل من أصحاب 5 مخابز بإستلام ونقل حصتهم من الدقيق من إحدى المطاحن بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية " – صاحب مخبز كائن بدائرة المركز ) وقيامهما بنقل شكائر الدقيق من إحدى السيارات خاصة بالأول إلى سيارة خاصة بالثانى.



عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم الثانى وبحوزته (السيارة الخاصة به – 7 شكائر دقيق مدعم زيادة عن حصة المخبز الخاص به )، وبإستهداف المتهم الأول تبين عدم تواجده والعثور بمسكنه على (10 شكائر ردة ناعمة إنتاج إحدى المطاحن محظور تداولها أو بيعها خارج المطحن) ، وبمواجهة المتهم الثانى اعترف بإرتكابه الواقعة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.