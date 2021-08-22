بائع غشاش .. الداخلية تكشف ملابسات فيديو التلاعب في الميزان

كشف وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) متضمناً قيام أحد الباعة الجائلين بالتلاعب فى الميزان أثناء عملية البيع للمواطنين بوضع وحدة ميزان مع البضاعة المشتراه دون دراية المشترى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط الشخص الذى يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه ، وتبين أنه (بائع خضروات بإحدى الأسواق الكائنة بدائرة قسم أول سوهاج ، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا ، ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .



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