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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سكان سرايا القبة يشكون من بناء أكشاك بدون ترخيص

صدى البلد

أرسل القارئ  عبد الرحمن عمران  شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من بناء اكشاك بدون ترخيص.

وقال عمران  في شكواه نعاني نحن سكان شارع بني عقيل سراي القبة التابع لحي الزيتون من وجود اكشاك غير مرخصة مبنية على الرصيف بالطوب والحديد وتحول المنطقة إلى عشوائية  بالإضافة إلى الازعاج والبلطجة.

وأشار انه قدم  الكثير من الشكاوي ولكن  دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

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