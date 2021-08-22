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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. علي ماهر يجدد تعاقده مع المصري

علي ماهر المدير الفني
علي ماهر المدير الفني لفريق المصري

أعلن النادي المصري البورسعيدي، تجديد عقد علي ماهر المدير الفني الفريق، لمدة موسم، بعد نجاحه في قيادة الفريق، للتأهل إلى لقب الكونفدرالية الموسم المقبل 2021 - 2022.

وكتب الحساب الرسمي لنادي المصري علي موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك”: الكابتن علي ماهر مديرًا فنيًا للنسور الخضر للموسم الكروي الجديد 2022/2021".

وتولى علي ماهر تدريب المصري، في شهر أغسطس من العام الماضي، خلفا لـ طارق العشري.

 

 

يذكر أن اتحاد الكرة، أبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مؤخرا، بمشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، والمصري وبيراميدز في الكونفدرالية.

 

رسميا: عمر كمال نجم المصري ينضم لـ الزمالك:

في سياق آخر، كشف عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق المصري عن انتقاله رسميا لنادي الزمالك بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، خاصة وأن عقده مع الفريق البورسعيدي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال عمر كمال في تصريحات خاصة:" اتفقت مع فارق جعفر المستشار الفني للزمالك على الانتقال للفريق الأبيض ووقعت على العقود رسميا وسانضم للفريق بعد نهاية الموسم الحالي".

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وشدد عمر كمال عبد الواحد على تفضيله للزمالك عن عرض بيراميدز في الفترة الحالية، موضحا أن اللعب للفريق الأبيض شرف كبير وأضاف أن طموحاته كبيرة مع الفريق الأبيض .

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