حبس المتهمين بقتل صاحب محل بسبب خلافات المصاهرة في القليوبية

أمرت نيابة مركز بنها فى القليوبية بحبس 3 أشخاص لإتهامهم بقتل طالب صاحب محل بقالة في قرية بطا بدائرة مركز بنها 4 ايام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان والتصريح بدفن جثمان المجني عليه عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

وكشفت التحقيقات أن سبب الحادث خلافات بين المجني عليه والمتهمين بسبب المصاهرة وأنهم هاجموا المجني عليه أثناء وجوده أمام المحل الخاص به وتعدوا عليه بالضرب بالشوم والعصي كما أصابوا مدرسا ابن عم المجني عليه.

واعترف المتهمون في تحقيقات جريمة بنها بأنهم تعدوا على المجني عليه "أ. س. أ." وابن عمه بالعصي والشوم مما أدى إلى إصاب الأول بكسر في عظام الجمجمة بينما أصيب ابن عمه بجروح قطعية وكدمات متفرقة نظراً لخلافات المصاهرة بينهم وبين القتيل.

وأدلى شقيق المجني عليه بأقواله أمام النيابة وأكد أن الـ3 متهمين قتلوا شقيقه بسبب خلافات النسب مشيراً ان شقيقه بينه وبين المتهم الأول صاحب معرض الدراجات النارية خلافات بسبب النسب فقرر التعدي عليه بمعاونة المتهمين الآخرين.

كما استجوبت النيابة المجني عليه الثاني مدرس مصابا بجروح قطعية وكدمات متفرقة حيث أكد أنه حال تواجده رفقة القتيل أمام المحل الخاص به حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص قاموا بالتعدي عليهما بواسطة الشوم والعصي محدثين إصابته وإصابة المجني عليه التي اودت بحياته لخلافات النسب والمصاهرة وفروا هاربين حتى تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم.

تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها بمقتل طالب صاحب محل بقالة، في قرية بطا، دائرة مركز بنها نتيجة قيام مجهولين بالتعدي عليه بالضرب وإصابة ابن عمه قبل أن يفروا هاربين باستخدام سيارة ميكروباص.

تمكنت أجهزة إدارة البحث الجنائي بالمديرية من كشف غموض الواقعة وتبين أن المتهمين هم صاحب محل دراجات بخارية وعاملين قاموا بمهاجمة المجني عليه وابن عمه بسبب خلافات النسب والمصاهرة أمام محل يمتلكه القتيل بقرية بطا، حيث انهالوا عليهما ضرباً بالشوم والعصي وفروا هاربين حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.