مصطفى قمر في عطلته الصيفية: أنا نايم وماحدش يصحيني

نشر الفنان مصطفى قمر صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من عطلته الصيفية في إحدى المدن الساحلية.



وعلق مصطفى قمر على الصورة قائلا: "و‬أخيرا يومين استجمام وماليش دعوة بأي حد، أنا نايم يا جماعة بجد والنبي ماحدش يصحيني".







يذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر، مسلسل فارس بلا جواز، شاركه في البطولة طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام"، وضيوف شرف، منهم “سوسن بدر، نور قدري، مي كساب، عائشة عثمان، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله”، تأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.

