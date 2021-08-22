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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول دفعة جديدة من أطباء البرتوكول إلى مستشفى العريش العام

مستشفي العريش العام
مستشفي العريش العام

وصلت إلى مستشفى العريش العام دفعة جديدة من أطباء البرتوكول من أساتذة كليات الطب  بالجامعات وذلك لتوقيع الكشف الطبي علي المرضي واجراء العمليات الجراحية مجانا، تنفيذا لبروتوكول التعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات


وأكد الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة  في شمال سيناء أن الدفعة الجديدة تضم 14 طبيبًا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي يوم الجمعة المقبل.

ويستمر وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات
واوضح فتحي عثمان مسؤل التثقيف والاعلام بمديرية الصحة ان  اطباء البروتوكول القادمون لمستشفي العريش العام عن الفترة من ٢٠٢١/٨/٢١ وحتي ٢٠٢١/٨/٢٧  هم :
د سهام صبري قطب السعيد استاذ مساعد كبد وجهاز هضمي .
د احمد محمد كمال عبد العزيز مدرس جراحة مخ واعصاب.
دهاني زهران محمد السعيد مدرس مساعد جراحة اوعية دموية.، ود احمد سمير حسن استاذ مساعد جراحة اوعية دموية.، د مصطفي عبد المحسن استاذ جراحة قلب وصدر.،ود ايهاب صبري علي مدرس مساعد جراحة قلب وصدر. ، د طارق عزت عبد اللطيف استاذ جراحة عامة.
د عمرو محمود عبد الله مدرس جراحة عامة.، ود احمد محمد محمد سعيد مدرس مساعد جراحة عظام.
د حاتم صلاح الدين الحبش استاذ مساعد انف واذن وحنجرة.  د محمد علي علي حسن مدرس تخدير.،ود محمد محمد صلاح محمد ايتاذ جراحة تجميل.، ود محمد احمد مصطفي ابراهيم مدرس عيون.ود يوسف محمد نعيم استاذ اشعة    . 

 

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اطباء البرتوكول مستشفي العريش دفعة

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