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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. علامة في الوجه تدل على ارتفاع الكوليسترول.. وفاكهة تسبب السمنة

ارتفاع نسبة الكوليسترول
ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها.

 

توقف عن تناولها فاكهة تزيد الوزن وتسبب السمنة  
 

تتجمع الدهون الحشوية بالقرب من الأعضاء الحيوية في الجسم ، مثل الكبد والأمعاء. يعني موقعه أنه يشكل جزءًا واحدًا من متلازمة التمثيل الغذائي - مجموعة من الحالات ، بما في ذلك مرض السكري - التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. كشفت الأبحاث عن بعض الحلول الجديدة لتقليل دهون البطن بنتائج مفاجئة. 
 

علامة على وجهك تشير بأرتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم 
 

يمكن أن يمهد ارتفاع الكوليسترول الطريق لمضاعفات تهدد الحياة ، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية ، لذا فإن خفض مستوياته أمر بالغ الأهمية.
 

وفقًا لما نشره موقع إكسبريس ، قد تظهر علامة تحذير "حكة أو رقة للمس" على وجهك.
 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

 

 

 يقدمه خبير الأبراج محمد جيرون. 
 

برج الحمل
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن عرض جديد أو مبادرة تصادف الكثير من الانتقادات
عاطفياً: انتبه لوضعك العاطفي لأنه يبدو مربكاً وكعادتك تكون ضائعاً لكن ليس هنالك ما يستحق القلق
صحيا: الهدوء هو افضل حلّ لمعالجة العصبية الزائدة، وخصوصاً هذا اليوم
 

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