نشرة المرأة.. علامة في الوجه تدل على ارتفاع الكوليسترول.. وفاكهة تسبب السمنة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها.

تتجمع الدهون الحشوية بالقرب من الأعضاء الحيوية في الجسم ، مثل الكبد والأمعاء. يعني موقعه أنه يشكل جزءًا واحدًا من متلازمة التمثيل الغذائي - مجموعة من الحالات ، بما في ذلك مرض السكري - التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. كشفت الأبحاث عن بعض الحلول الجديدة لتقليل دهون البطن بنتائج مفاجئة.



يمكن أن يمهد ارتفاع الكوليسترول الطريق لمضاعفات تهدد الحياة ، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية ، لذا فإن خفض مستوياته أمر بالغ الأهمية.



وفقًا لما نشره موقع إكسبريس ، قد تظهر علامة تحذير "حكة أو رقة للمس" على وجهك.



يقدمه خبير الأبراج محمد جيرون.



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