توقف عن تناولها .. فاكهة تزيد الوزن وتسبب السمنة

تتجمع الدهون الحشوية بالقرب من الأعضاء الحيوية في الجسم ، مثل الكبد والأمعاء، كشفت الأبحاث عن بعض الحلول الجديدة لتقليل دهون البطن بنتائج مفاجئة.

وتحتوي بعض الفاكهة على سكريات طبيعية ، يحتوي البعض الآخر على سكر مضاف ، وهو مصدر قلق كبير عندما تحاول إنقاص دهون البطن.

ينصح خبراء الصحة بأن الفاكهة المجففة المحلاة والفاكهة المعبأة في شراب يجب أن تكون محظورة ، بينما يجب تناول الفواكه الاستوائية باعتدال.



فاكهة تسبب زيادة الوزن

عندما يتعلق الأمر بالفواكه الجافة ، يعتبر الزبيب والتوت من أكبر مسببات السكر المضافة.







ما هي الفواكه التي يمكن أن تساهم في زيادة مستويات الدهون؟

الزبيب غني جدًا بالسكر ، حيث يحتوي على 48 جرامًا و 240 سعرًا حراريًا لكل نصف كوب.

يتم تحلية التوت البري دائمًا تقريبًا لأنها حامضة بشكل طبيعي.

يحتوي نصف كوب من التوت البري المجفف والمحلى على 280 سعرة حرارية وما يقرب من 60 جرامًا من السكر.



الفواكه المعلبة في الشراب هي الأسوأ على الإطلاق ، بسبب محتواها من السكر المضاف ، وبالتالي ارتفاع عدد السعرات الحرارية.



وجدت إحدى الدراسات أن كوبًا واحدًا من الكمثرى المعلب في شراب ثقيل يحتوي على 197 سعرة حرارية و 40 جرامًا من السكر.

الفاكهة المعلبة في العصير للأسف ليست أفضل بكثير

كوب واحد من الكمثرى المعلب في العصير يحتوي على 122 سعرة حرارية و 28 جراما من السكر ، نصفها تقريبا سكر مضاف.

إذا كنت ستأكل الفاكهة المعلبة ، فإن الماء المعبأ هو خيارك الصحي.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن الكثير من السكر المضاف في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

لتجنب هذه العواقب ، يوصي مركز السيطرة على الأمراض بحد أقصى 10 بالمائة من إجمالي السعرات الحرارية من السكر المضاف.

إذا كنت تتناول 1800 سعر حراري ، فهذا لا يزيد عن 180 سعرًا حراريًا من السكر يوميًا - أو ما يعادل 45 جرامًا.

السكريات المضافة هي السبب الأكبر لدهون البطن

تشير الدراسات إلى أن السكر المضاف له تأثيرات ضارة بشكل فريد على صحة التمثيل الغذائي.



أشارت العديد من الدراسات إلى أن السكر الزائد ، غالبًا بسبب الكميات الكبيرة من الفركتوز ، يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون حول البطن والكبد.

السكر نصف الجلوكوز ونصف الفركتوز. عندما تأكل الكثير من السكر المضاف ، فإن الكبد يفرط في الفركتوز ويضطر إلى تحويله إلى دهون.

عادةً ما تحتوي منتجات السكر المضافة على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، مما يعزز زيادة الوزن.

غالبًا ما يوجد السكر المضاف في الأطعمة الحلوة ولكنه يوجد أيضًا في المشروبات الرياضية والمشروبات المحلاة بالسكر.

"تساهم السكريات المضافة أيضًا في مقاومة الأنسولين ، وهو اختلال هرموني يزيد من خطر إصابة الشخص بداء السكري من النوع 2 وأمراض القلب".

مصدر المعلومات موقع إكسبريس.