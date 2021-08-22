تطعيم 6521 مسافرا للخارج باللقاح المضاد لفيروس كورونا بقنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مراكز تطعيم المسافرين للخارج باللقاح المضاد لـ فيروس كورونا المستجد ، نجحت فى تطعيم ٦٥٢١ مواطنا باللقاحات المعتمدة.

جاء ذلك خلال زيارته مساء أمس للصالة المغطاه بنادى قنا الرياضي لمتابعة عمليات مراجعة البيانات و تنشيط التسجيل الخاص بالمواطنين الراغبين في السفر للخارج، وبرفقته الدكتور راجى تاوضروس ، وكيل وزارة الصحة بـ قنا .



و تابع محافظ قنا، حريصون على تقديم كل الدعم و المساعدة لأبنائنا المسافرين ونعمل جاهدين على تذليل العقبات وتيسير إجراءات سفرهم من خلال حصولهم على اللقاح والشهادة المؤمنة QR Code التى تفيد بذلك.

و أضاف محافظ قنا ، بأنه سوف يتم زيادة عدد المراكز الخاصة بتطعيم الراغبين فى السفر للخارج ، بالإضافة إلي زيادة عدد الفرق المتحركة للحد من تزاحم المواطنين أمام مراكز التطعيم الحالية.

جدير بالذكر أن محافظة قنا ، أعلنت الخميس الماضى عن بدء استقبال المواطنين الراغبين فى السفر للخارج ممن سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة ولم تصلهم رسالة بموعد تلقى اللقاح وذلك بالصالة المغطاه لنادى قنا الرياضي بمدينة قنا بهدف مراجعة البيانات وتنشيط التسجيل حتى يتسنى لهم استلام رسالة التأكيد بموعد و مكان تلقى اللقاح فى اقرب وقت ممكن .

متابعة تسجيل بيانات المسافرين

IMG-20210822-WA0028

IMG-20210822-WA0027

IMG-20210822-WA0026

IMG-20210822-WA0024

IMG-20210822-WA0021

IMG-20210822-WA0020

IMG-20210822-WA0014

IMG-20210822-WA0016