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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يعرف الرحمة .. نجم ليفربول السابق يتغني بمحمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد بيتر كراوتش، نجم ليفربول السابق، بقدرات المصري محمد صلاح، جناح الريدز، وأرقامه في تسجيل الأهداف.

وقال كراوتش، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أرقام محمد صلاح القياسية رائعة. لقد تحول من جناح إلى آلة تسجيل أهداف لا تعرف الرحمة".

وأضاف: "إن ليفربول رائع في الحقيقة، كما أن تسجيل 100 هدف في فترة زمنية مشابهة لما حققه هنري، يجعلنا نعرف جودة اللاعبين الذي يدخل محمد صلاح في مقارنة معهم".

وتابع كراوتش: "تعرض محمد صلاح للقليل من الانتقادات غير العادلة في بعض الأحيان، ولم يكن ماني سعيدًا بالأنانية في أسلوب لعبه أحيانًا".

واختتم: "لكن عندما يكون لديك شخص مثل محمد صلاح في فريقك، ستكون لديك دائمًا فرص. إنه ضمن قائمة كبار اللاعبين بالتأكيد".

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صحيفة إسبانية: محمد صلاح موهبة لا مثيل لها

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بهدف في شباك بيرنلي.. شبح ساديو ماني يطارد أرقام محمد صلاح القياسية

رقم سلبي لمحمد صلاح أمام بيرنلي 

وحقق فريق ليفربول انتصارًا علي منافسه بيرنلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أمس علي ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز “ البريميرليج” . 

محمد صلاح سجل هدفًا لليفربول لكن تم إلغائه بداعي التسلل، فيما أحرز البرتغالي ديوجو جوتا والسنغالي ساديو ماني هدفي الريدز، مؤمنين انتصارهم في مباراة اليوم.

محمد صلاح كان يبحث عن تحقيق انطلاقة جيدة بتسجيله للمباراة الثانية على التوالي في البريميرليج، بعد هز شباك نورويتش سيتي في الجولة الأولى، لكنه لم ينجح في ذلك ليحقق رقمين سلبيين رغم انتصار فريقه في مباراة اليوم.

صلاح هو اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 جولات افتتاحية على التوالي في البريميرليج، لكنه فشل في التسجيل في الجولة الثانية في تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي، حيث فشل في هز الشباك في هذه الجولة خلال المواسم الخمسة السابقة.

ويمتلك محمد صلاح  سجلًا سلبيًا أمام بيرنلي، فالفرعون المصري فشل في التسجيل في شباكهم في آخر 4 مباريات جمعت ليفربول ببيرنلي، ولم ينجح “ مو” في التسجيل في شباكهم سوى مرة وحيدة موسم 2017-2018

محمد صلاح بيتر كراوتش ليفربول نجم ليفربول بيرنلي ماني هنري

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