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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع ترعة الاسماعيلية في شبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة موسعة لرفع وازالة  الاشغالات، ومعوقات تطوير وتوسعه شارع ترعة الاسماعيلية والجارى تنفيذه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية. 

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وقال اللواء هشام رفعت رئيس حى شرق شبرا الخيمة إن الحملة استهدفت ازالة كافة الاشغالات بالطريق والمنطقة الجارى تطويرها مشيرا الى ان المشروع له من اهمية كبرى ويمثل نقله حضاريه لاحد الطرق التى تمثل همزة الوصل بين محافظات القليوبيه والقاهرة والشرقية.

ونوه رئيس الحى الى جهود الدولة بتحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات والاهتمام برفع وتحسين كفاءه البنية الأساسية وتطويرها  ولا سيما قطاع شبكات الطرق لما له من اهميه كبرى اقتصاديا وتنمويا وعدم اقتصاره بتحقيق السيوله المرورية والذى حقق قفزه نوعية غير مسبوقه خلال الآونة الاخيرة.

وأضاف أن حى شرق يحظى بنصيب كبير فى خريطه التنميه وخاصه البنيه التحيه من حيث شبكات الطرق حيث تم تنفيذ العديد من الطرق الكبرى منها طريق مصر الجديده _ بنها الحر والذى تم الانتهاء منه كما جارى الانتهاء من تطوير شارع شركات البترول وإنشاء ممشى وكورنيش حضارى وايضاً انشاء طريق مؤسسه الزكاه مع تطوير وتوسعة شارع ترعه الاسماعيليه الجارى العمل به مما سيعمل على وجود نقله حضاريه للحى والمواطنين وتحقيق السيوله المرورية.

من ناحية اخرى تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية  عددا من المواقع وقطع الأراضي بمدينة بنها وذلك في إطار خطة المحافظة لاستغلال الأماكن والمواقع وقطع الأراضي واستغلالها لإقامة مشروعات ذات نفع عام للمواطنين أو مشروعات صغيرة للشباب وذلك بهدف الحفاظ على أصول الدولة والقضاء على المظاهر العشوائية التي تنتج عن إهمال تلك الأماكن .
بدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد الرياح التوفيقي عند منطقة المنشية حيث وجه بسرعة تقنين أوضاع الشباب الذين قامو بإنشاء أكشاك حضارية على الرياح التوفيقي بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الري ، مشيرا الى أن المحافظة تسعى دائما لمساندة الشباب والوقوف بجانبهم وخلق فرص عمل طالما في إطار قانوني. 
وتابع محافظ القليوبية الجولة بتفقد منطقة أسفل كوبري 15 مايو بالمنشية ووجه رئيس مدينة بنها باستغلال أسفل الكوبري وإقامة محلات وأكشاك حضارية ومنظمة للشباب وعمل تصميم هندسي للمنطقة بحيث يتم إنشاء تلك المحلات بشكل لايعيق الحركة المرورية .
كما شملت الجولة تفقد المحافظ قطعة أرض على مساحه 3000 متر مربع خلف مجمع المحاكم بالمنشية ووجه محافظ القليوبية باستغلالها في إقامة مشروعات للنفع العام  للمواطنين كما تابع محافظ القليوبية يرافقه الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة أعمال تطعيم موظفي عدد من مديريات الخدمات بالمحافظة من بينها المديرية المالية، ومديرية القوى العاملة، ومديرية التنظيم والإدارة.
 

القليوبية التنمية الشاملة الهيئة الهندسية ازالة الاشغالات شبرا الخيمة شركات البترول حي شرق شبرا الخيمة

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