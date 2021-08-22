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أخبار البلد

وزارة الهجرة تعلن تفاصيل الإعلان عن وظائف لمهندسي البرمجيات في ألمانيا

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

حول إعلان وزارة الهجرة عن توفير فرص عمل في ألمانيا للمهندسين في مجال هندسة البرمجيات، صرح السفير محمد خيرت مستشار وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، أن ذلك يأتي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA)، في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM)، وأن لجنة من الوزارة ومكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ستقوم بفحص الاستمارات وإعداد قائمة بالأسماء المستوفاة للشروط التي تم الإعلان عنها.

وأضاف خيرت أنه سيتم إبلاغ من تنطبق عليهم الشروط بمواعيد الاختبار والمقابلات الشخصية والتي تجريها لجنة من الوكالة الألمانية للوظائف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة الهجرة، لافتًا إلى أن من يقع عليه الاختيار سيشارك في دورة مكثفة قصيرة المدة للتحضير للسفر، وفي ألمانيا يتم تنظيم دورة أكثر تخصصا ويتم فيها أيضا تدريس اللغة الألمانية.

كما أكد خيرت أن كافة الجهود التي تبذلها وزارة الهجرة في هذا الشأن تأتي في إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا على أن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية المقننة التي يسافر من خلالها الشباب المصري في أمان محافظًا على حياته وكرامته.

ولفت مستشار وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، إلى أن هذا الإعلان يأتي في إطار مشروع THAMM، المشروع الموقع من قبل الحكومة المصرية وهو مشروع شبه إقليمي ممول من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال "الصندوق الائماني للطوارئ من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في إفريقيا"، ووزارة التنمية الفيدرالية الألمانية (BMZ)، ويتم تنفيذه بموجب عقدين منفصلين، أحدهما يتعلق بمنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي والآخر يتعلق بـ GIZ بتمويل من الاتحاد الأوروبي و BMZ الألمانية.

الهجرة وزارة الهجرة فرص عمل وزيرة الهجرة للتعاون الدولي THAMM

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