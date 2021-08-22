حجم الإستثمارات بمبادرة مشروعك في أسوان تتخطى 100 مليون جنيه

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن زيادة حجم الإستثمارات المالية للقروض الممنوحة للشباب بمبادرة "مشروعك" إلى 100% للعام الحالي 2021 بواقع 103.8 مليون جنيه لمدة 6 أشهر فقط مقارنة بالعام الماضى 2020 والتي وصلت إلى 100 مليون جنيه لمدة 12 شهر.

وبزيادة بنسبة 200 % عن عام 2019 والتي وصلت إلى 55.8 مليون جنيه على مدار العام بالكامل حيث جاء يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة المكثفة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى.

جاء ذلك أثناء عرض المهندسة أمانى بدر مدير مشروعك بالمحافظة تقريراً مفصلاً عن مشروعات المبادرة علي محافظ أسوان الذى أشار إلى أن حجم المشروعات للعام الحالي 2021 وصل في الفترة من يناير وحتى يونيو إلى 359 مشروع متنوع ساهم في توفير 1077 فرصة عمل .

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وأكد المحافظ، أن ثمار مبادرة مشروعك الرائدة تجسد معانى وقيم الإرادة والكفاح والعمل لأبناء أسوان ليكونوا نماذج مشرفة نفتخر بها جميعاً حيث نجحت المبادرة منذ إنطلاقها في إبريل 2015 وحتى يونيو 2021 في تمويل 5250 مشروع بإستثمارات وصلت إلى 794.5 مليون جنيه مولت مما ساهم في توفير أكثر من 21 ألف فرصة عمل للشباب.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للبنوك الوطنية المشاركة بهذه المبادرة والتي نطالبها بإستكمال رسالتها من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات الإدارية لفتح المجال أمام شبابنا للحصول على قروض ميسرة وبضمانات بسيطة.

وقدم الشكر للشباب المكافح الذى لم ينتظر الوظيفة الميرى المحدودة الدخل والطموح وسعوا للنهوض بأنفسهم وبوطنهم بأفكار بناءة وهادفة ، وإستثمار طاقاتهم الكامنة في أعمال مفيدة بمشروعات تعود بالخير عليهم وعلى المجتمع الأسواني.

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