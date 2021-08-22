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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

2023-2021..

فتح باب التقدم للدفعة السابعة لبرنامج الماجستير المصري الأوروبي.. تفاصيل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن قسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للدفعة السابعة (2021-2023) للماجستير المصري الأوروبي المشترك بين جامعتي سلامنكا وحلوان بالاشتراك مع جامعات القاهرة وعين شمس والمنيا والأزهر والأسكندرية، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب،   الدكتور أحمد عبد العال، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور هيام عبده منسق البرنامج.

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مدة الدراسة عامان (90 ساعة معتمدة أوروبية) في العام الأول يدرس الطالب مقررات على أيدي أساتذة مصريين وأساتذة أسبان من جامعات سلامنكا (اسبانيا) وكويمبرا (البرتغال)، وفي العام الثاني يسجل كل طالب رسالة الماجستير في الجامعة التي تخرج منها، حيث يضم البرنامج طلبة من أقسام اللغة الإسبانية من الجامعات المصرية المشار إليها والمشاركة في هذه البرنامج (جامعات حلوان والقاهرة وعين شمس والمنيا والأزهر والأسكندرية).

 

وتقبل جامعة حلوان خريجي أقسام اللغة الإسبانية من مختلف الجامعات المصرية على ألا تكون من بين إحدى الجامعات المشار إليها أعلاه.

 

ونظرا  لاستمرار الإجراءات الاحترازية ضد فيرس كورونا (كوفيد 19)، ستكون الدراسة هذا العام بنظام التعليم الهجين ما بين حضور محاضرات في قاعة الدرس وحضور محاضرات عن بعد، على أن يقوم الأساتذة الإسباني بالحضور للتدريس في جامعة القاهرة لمدة ثلاثة أيام  وباقي الساعات يتم تدريسها اونلاين، أما الأساتذة المصريين فسسيقومون بالتدريس في قاعة الدرس ويكون مقر التدريس: جامعة القاهرة في العام الأول وجامعة حلوان في العام الثاني حيث الإعداد والتسجيل ومناقشة رسالة الماجستير.

موعد التقدم بالأوراق في الفترة من 15 أغسطس إلى 15 سبتمبر 2021،  يتم تلقى الطلبات عبر البريد الإلكتروني [email protected] .

 

يشترط للتقديم الحصول على ليسانس اللغة الاسبانية من  كلية الآداب بجامعة حلوان بتقدير جيد على الأقل، أو الحصول على درجة الليسانس من أحد أقسام اللغة الإسبانية بالجامعات  المصرية الحكومية أو الخاصة على ألا تكون من الجامعات المشاركة في البرنامج.

أما عن مجموعة الأوراق المطلوبة فهي صورة من شهادة الليسانس. صورة من شهادة الأربع سنوات موضحا بها التقدير التراكمي والدرجات، ـ صورة من البطاقة الشخصية، صورة شخصية، السيرة الذاتية، الشهادات التي تفيد حصول المتقدم على دورات في اللغة الاسبانية أو الخبرات التي اكتسبها في تدريس اللغة الاسبانية أو العمل في أي مجال يتعلق باللغة الاسبانية، خطابان توصية من الأساتذة بالقسم الذي تخرج منه الطالب، خطاب يفيد الحافز الذي من أجله يريد الطالب الالتحاق بالدراسة في هذه الدرجة المشتركة، على أن يُكتب بلغة اسبانية صحيحة، لمزيد من المعلوماتاضغط هنا.

جامعة القاهرة ماجد نجم التعليم العالي الثانوية العامة الجامعات الخاصة تنسيق الجامعات جامعة حلوان

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