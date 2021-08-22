خبير اقتصادي يعدد أهمية التوسع في المعارض والبعثات التجارية لدول القارة السمراء

أكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، مستشار التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن سعي الدولة للتوسع في إقامة المعارض التجارية المصرية في الدول الأفريقية وزيادة البعثات التجارية إلى دول أفريقيا، يساهم بلا شك في غزو المنتجات المصرية للأسواق الافريقية، إضافة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

وأضاف غراب، أن الأسواق الإفريقية سوقا خصبة قادرة على استيعاب المنتجات المصرية، خاصة أن أسواق القارة السمراء تستورد أغلب المنتجات من دول أخرى ونحن أولى بتصدير منتجاتنا لها لقرب المسافة والجودة العالية للمنتج المصري الذي أصبح ينافس المنتجات في الأسواق العالمية، موضحا أن الأسواق الافريقية تفتقر لكثير من المنتجات والصناعات والزراعات .

ولفت غراب، إلى أن التوسع في التبادل التجاري الأفريقي سيؤدي إلى انتعاشة للاقتصاد القومي، مضيفا إلى أن مصر منضمة إلى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2019، ومنضمة لاتفاقية الكوميسا أيضا، ما يساهم في زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى العديد من الأسواق الخارجية، ما يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وخلق فرص استثمارية جديدة ، إضافة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بينها وبين دول القارة السمراء .

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن من البعثات التجارية الناجحة للوصول إلى 22 دولة وسط وغرب افريقيا، منها انطلاق منتدى الأعمال المصري الكاميروني الشهر الماضي بمشاركة 65 رجل أعمال مع رجال الأعمال بالكاميرون، هذا بالاضافة إلى عقد 250 اجتماعا للشركات المصرية والسنغالية في قطاعات الأدوية ومواد البناء والهندسية والصناعات الكيماوية والملابس والجلود وغيرها.