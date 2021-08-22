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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تقليل المدة الزمنية للقاح استرازينيكا.. وإعطاء جرعات جونسون لتلك الفئات الملقحة سابقا

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن كل لقاحات كورونا المستخدمة في مصر آمنة وذات فعالية.


وأوضحت وزارة الصحة، أنه سيتم توفير شحنات من لقاح جونسون آند جونسون يوم 29 الشهر الجاري.

 

وأفادت زايد، إن طبقا لمنظمة الصحة العالمية، سيتم تقليل المدة الزمنية للقاح استرازينيكا، إلى أربعة أسابيع فقط.

 

وأشارت إلي أنه جار توفير جرعات التطعيم الخاصة للمسافرين وخاصة جونسون اند جونسون، وفي حالة نفاده لفترة معينة سيتم استخدام لقاح أسترازينيكا.

 

وأفادت، أنه تم تخصيص 3 ميجا سنتر، بالقاهرة بأرض المعارض، الجيزة بأكاديمية الفنون، والإسكندرية بمدينة البحوث، ويستقبلون حوالي 60 مواطنا يوميا.


وأضافت زايد، أن وزارة القوى العاملة ووزارة الهجرة، مسئولة على إدراج وتحديد، المسافرين للخارج، الذين أخذوا لقاح سينوفاك، سيتم إعطاؤهم جرعات جونسون اند جونسون، لأغراض العلاج والعمل والتعليم فقط.

 

وعقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان مع نظيرها من دولة چيبوتي، مؤتمر صحفي، للإعلان عن تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال الصحة.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، أن المستشفى المصري للنسا والتوليد ورعايته الأطفال، بدولة جيبوتي تعد أول عمل لدعم قطاع الصحة من خلال مصر.


وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن ذلك جاء وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم قطاع الصحة بدولة جبوتي.


و تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الشقيقة والصديقة، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتان بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الأشقاء بدولة جيبوتى.

ومن جانبه أعرب الجانب الجيبوتى عن تقديرهم  للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية وتقديمها كل أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة، مؤكدين أهمية تلك المساعدات فى دعم قطاع الصحة الجيبوتى والتغلب على كل الشدائد التى يواجهها الشعب الجيبوتى.

تأتى تلك المساعدات انطلاقًا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والوقوف معهم فى مواجهة المحن والأزمات.

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