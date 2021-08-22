تظلمات الثانوية العامة 2021 تشهدا إقبالا كبيرا من الطلاب .. 215 ألف تظلم في أكثر من مليون ورقة امتحانية حتى الآن .. والتعليم تخصص خطا ساخنا للمتظلمين

تظلمات الثانوية العامة 2021 ، بدأت وزارة التربية والتعليم تلقي طلباتها من جميع طلاب الثانوية العامة ، ابتداءً من الثالثة من عصر أمس السبت الموافق 21 اغسطس 2021 ، وسط اهتمام بالغ بـ اخبار تظلمات الثانوية العامة 2021 من جميع الطلاب واولياء امورهم الموجودين على مستوى الجمهورية .

أعداد تظلمات الثانوية العامة 2021 حتى الآن

تشهد أعداد تظلمات الثانوية العامة 2021 ارتفاعا ملحوظا مع مرور الساعات ، منذ اللحظة الأولى للإعلان عن فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم .

فمنذ أن فتحت وزارة التربية والتعليم باب تظلمات الثانوية العامة في الثالثة من عصر امس السبت ، وصل اجمالي عدد تظلمات الثانوية العامة 2021 في أول 4 ساعات ١٠٧ الف تظلم في ٥٥٣ الف ورقة امتحانية.

ثم عادت وزارة التربية و التعليم منذ قليل و كشفت عن ارتفاع هذا العدد ، إلى ٢١٥ الف تظلم في مليون و٩٤ الف ورقة امتحانية منذ الساعة الثالثة عصر الامس وحتى الان، منهم ١١٨ الف طالب ناجح و ٦٧ الف طالب دور ثاني و٣٠ الف طالب راسب.

خط ساخن لـ تظلمات الثانوية العامة 2021

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص خط ساخن لـها ، لتسهيل مهمة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 على جميع طلاب الثانوية العامة.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه لأي استفسار بشأن تظلمات الثانوية العامة 2021 يمكن لمن يهمه الأمر الاتصال على رقم 19368

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الإلكترونى لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم ١٣ سبتمبر القادم، وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021

- ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2021

-اكتب الرقم القومي

-اكتب البريد الموحد

-اكتب كلمة مرور البريد

-اضغط على تسجيل الدخول

-حدد بيانات المواد المراد التظلم منها واملأ البيانات المطلوبة

معلومات هامة عن تظلمات الثانوية العامة 2021

سيتم قبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة المتقدمين بـ تظلمات الثانوية العامة 2021 مجانًا.

يستمر قبول طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021 لمدة أسبوع

سيتم إرسال نتائج تظلمات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا حتى يوم ١٣ سبتمبر القادم.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 هو : https://tazalom.emis.gov.eg

فحص الأوراق في تظلمات الثانوية العامة 2021 يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب

سيعاد تصحيح ورقة الطالب في تظلمات الثانوية العامة يدويًا إذا تطلب الأمر.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة سيكون موضحًا فيها : سلامة الورقة ونسبتها للطالب والدرجات الحاصل عليها

سيتسلم الطالب المتظلم نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

يجب على الطالب عدم ســداد أية رســـوم لـ تظلمات الثانوية العامة 2021 لان التظلـــــم مجانــــي ).

لا توجـــد قيــود على عــدد المـــواد المتــظلم منـــها .

مدة التظلـــم إسبـــوع يبــدأ من السبــــت 21-08-2021 م وحتي الخميـــس 26-08-2021 .

على الطالب تحديـــد ( المــــادة أو المــــــواد ) المتظـــلم منهـــا.

لا يجــوز التسجيــــل أكثــــر من مــــــرة أو التعديـــــل بعد إنتــــــهاء عمليــــــة التسجيــــــل.

على الطالب متابعــة رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 بعد التسجيــل للإطــلاع على نتيجــــة طلب التظــــلم.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن هذا العام عام خاص جدًا ونعتبر دفعة الثانوية العامة لهذا العام دفعة تاريخية للثانوية العامة المصرية، ونحتفل اليوم بتخريج دفعة من أبنائنا في الثانوية العامة وانتقالهم لعالم أرحب من المعرفة في دراستهم الجامعية.

استعرض الدكتور طارق شوقي التطوير في المرحلة الثانوية والذي بدأ عام 2017 وكان محوره استحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات مختلفة من فهم نواتج التعلم بدلًا من المرحلة المبسطة جدًا من استرجاع المعلومات، مشيرًا إلى أن الأسئلة الجديدة هامة جدًا لأنها أسئلة معيارية، مصممة بشكل علمي كامل وتقيس المستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل، وهذا كان محور التغيير في الثانوية العامة، وعلى هذا الأساس تم بناء بنوك أسئلة معيارية للمرحلة الثانوية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي، وتم إعداد خريطة امتحانات بها مواصفات معيارية وبمواصفات عالمية، وتم عقد امتحانات تجريبية لهذه الدفعة في ظروف صعبة وهي جائحة كورونا، وتم عمل تصحيح إلكتروني بدون تدخل لأي عنصر بشري لأول مرة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم تعميق استخدام التكنولوجيا للمرحلة الثانوية، وتم بذل جهد كبير للبنية التحتية في المدارس حيث يوجد لدى الطلاب مليون و800 ألف تابلت كوسيلة للاطلاع والتعمق في المعرفة والتعلم من المصادر الرقمية، موضحًا أن الوزارة استطاعت بناء مصادر تعلم إضافية مثل قنوات مدرستنا، والبث المباشر وبنك المعرفة وحصص مصر؛ للمساعدة على التعامل مع الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم والتطبيق والتحليل، مؤكدًا أن مصادر التعلم الرقمية استخدمها عدد كبير من الطلاب، فعلى سبيل المثال منصة حصص مصر حققت نسبة مشاهدة مليون و400 ألف تقريبًا، كما حققت قناتي مدرستنا 1، 2 نسبة مشاهدة عالية جدًا، ومشترك بهذه القنوات حوالي 60 ألف مشترك، بالإضافة إلى نسبة دخول عالية على هذه القنوات، كما أنه تم تنفيذ 3 آلاف و350 حصة على البث المباشر، مما حقق استفادة كبيرة للطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2021

واستعرض الدكتور طارق شوقي مقارنة لنسب النجاح العامة لهذا العام لأول دفعة استخدمت التابلت عام 2016/ 2017 والتي بلغت 72% ، بينما عام 2017/2018 بلغت 74%، وفي عام 2018/2019 بلغت 78%، وفي عام 2019/2020 بلغت 81%، وهذا العام 2020/2021 بلغت نسبة النجاح 74%.

أما بالنسبة لإحصائيات هذا العام، وما قيل عن صعوبة أو سهولة امتحانات بعض المواد، أشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه إذا نظرنا إلى أي مادة عبر الأعوام 2019 أو 2020 أو 2021 نجد أنه نسب النجاح متقاربة في كل الأعوام، وأحيانا تزيد نسب النجاح لبعض المواد لعام 2021 عن السنوات السابقة، وفق المعلومات الرقمية الموثقة بعد التصحيح الإلكتروني لكافة المواد.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يجب على الطالب ألا يقارن نتيجته بالأرقام القديمة، مشيرًا إلى أن الأعداد المتاحة لدخول الجامعات زادت هذا العام، موضحًا أنه بالنسبة للشعبة الأدبية لم يحصل أي من الطلاب على مجموع ٩٥% فأعلى، وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى ٢٠ ألف و١٩٠ طالب على نسب من ٩٠ % إلى ٩٥ % ، أما بالنسبة للعام الماضي بلغ عدد الطلاب الحاصلين على ٩٥% حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٩٠ % حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٨٥ % حوالى ٢٥٠ ألف طالب، أما هذا العام حدث تغيير في المجاميع حيث حصل حوالي ٧٠ ألف طالب على نسبة ٨٥% ، مشيرًا إلى أن التقييم الصحيح يحدد بدقة الفرق فى مستوى الأداء بين الحاصلين على ٨٠% فأكثر، ولذا الحاصلين على ٦٥% و٧٠% يعد مجموعًا جيدًا.

وبالنسبة لأعمال الكنترولات، أشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه حدث تغيير في أسلوب التصحيح وتم تقليص عدد كنترولات التصحيح من 100 ألف من المصححين إلى عدد 400 مصحح ومدقق فقط، لأنها أصبحت إلكترونية، وعدم الاحتياج للعنصر البشري، كما تم التحكم في الأخطاء المعتادة ولم تعد موجودة، علمًا بأنه سيكون هناك رابط إلكترونى لتوجيه من يريد إعادة فحص لورقة الطالب المتشكك في ورقة إجابته والوزارة سترد على الجميع من خلال رابط مخصص لهذا الشأن، لافتًا إلى أنه تم اعتماد جدول الدور الثانى أمس مع اعتماد النتيجة والتي سيدخلها عدد 160 ألف في دور سبتمبر والذى سيبدأ يوم 4 سبتمبر وسنعلن الجدول خلال اليومين القادمين.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم السيطرة على جميع أعمال الغش والتسريب في الامتحانات والتعامل معها من قبل الشئون القانونية والبت فيها وتحويل 582 شخص إلى النيابة العامة والوزارة في انتظار نتيجة التحقيقات.

وأشار إلى أن النظام الجديد نجح في التقويم وتحقيق فرز مستويات الأداء ويكون بطريقة علمية دقيقة تسمح لوزارة التعليم العالي بالاختيار الأدق للمقاعد في الجامعات، كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمحافظة على حقوق كل الطلاب الذين قاموا بتقسيم المواد على سنتين دون الإخلال بالقوانين وليعلم طلاب هذا العام وذويهم أن طلاب التقسيم لن يؤثروا على فرص الآخرين أو ينافسوهم على أماكن الجامعات دون استحداث تنسيق مستقل أو الإخلال بحقوق الطرفين.