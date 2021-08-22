شاهد.. وزير الإسكان بالغربية: مشروعات حياه كريمة لخدمة كل المصريين

وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتابعان تطورات الأعمال بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتي

استقبل اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وذلك لمتابعة تطورات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتي، حيث شملت الزيارة تفقد قرى كفر نواي، نهطاي، الغريب وتفهنا العزب بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير ، لواء أركان حرب محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، الدكتور أسامة حمدي مستشار الوزير للمرافق، اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء مختار حسن رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.



وبدأت الجولة بتفقد محطة الرفع بكفر نواي، واستمع المحافظ إلى شرحاً تفصيلي من اللواء إيهاب خضر عن المشروعات التي تنفذها الهيئة في محافظة الغربية ، مشيراً إلى المحطة الحالية جاري العمل بها بتكلفة مالية قدرها ٣٠ مليون جنيه لتخدم ٩٠٦٥ نسمة ومن المتوقع منها خلال ٤ أشهر

كما تفقد الوزير ومرافقوه أعمال إنشاء مجمع الخدمات بنهطاى والمقام على مساحة ٦٠٠ متر مربع بتكلفة ٦ مليون جنيه ، والذي يتكون من ٣ أدوار (دور أرضي وعدد ٢ دور علوي) لتقديم ٨ خدمات للمواطنين وهي: (مركز تكنولوجي ، السجل المدني، الشهر العقاري ، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي)، ذلك إلى جانب متابعة أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري، إحلال وتجديد الوحدة الصحية وأعمال إنشاء بئر ارتوازي بمحطة المياه التابعة للقرية.



واستكملت الجولة بتفقد مشاريع قرية الغريب ، حيث تابع الوزير أعمال البناء والتشييد بالمجمع الخدمي بالقرية والبالغ تكلفته ٦ مليون جنيه ليخدم ١٣ ألف من سكان القرية، ذلك إلى جانب أعمال مد وتدعيم شبكات مياه وأعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري بتكلفة ٥.٢ مليون جنيه.



كما تابع الوزير المحافظ، خلال جولتهما أعمال المبادرة الرئاسية بقرية تفهنا العزب، حيث تفقد محطة المعالجة بالقرية، أعمال مد وتدعيم مياه الصرف، أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية، أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية ومركز الشباب.



وخلال الجولة، قدم المحافظ عرضًا تقديميا بمدرسة نهطاي للتمريض، عن نسب تنفيذ المشروعات بزفتي والتحديات التي تواجه العمل في المواقع المختلفة، حيث أكد رحمي على أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتي شملت مجموعة من المشاريع التي تخدم ١٤ محور للتنمية هي: الصرف الصحي، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، التربية والتعليم، الري والموارد المائية، الكباري، المجمعات الخدمية، الشباب والرياضة، الصحة، المجمعات الزراعية والبيطرية، الإسعاف، رصف الطرق، الاتصالات والكهرباء بتكلفة قدرت ب ٢٥٥٨.٦٦ مليون جنيه لتصل عدد هذه المشروعات إلى إجمالي ٥٥١ مشروع تم البدء في عدد ٢٧٠ مشروع ونهو ٩٧ آخرين لتصل نسبة التنفيذ في الوقت الحالي إلى ١٤٪؜.



وأشاد وزير الإسكان ، بنسب تنفيذ المشاريع في القطاعات المختلفة والتي تتفاوت بين مشاريع أوشكت على الانتهاء مثل مشاريع مياه الشرب التي بلغت نسب الانتهاء منها إلى ٧١٪؜ والصرف الصحي الذي بلغت نسب إنجازه ٥١٪؜ وبعض المشاريع التي سيتم البدء فيها عقب أعمال البنية التحتية، كما وجه الوزير رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بعرض جدول زمني للمشروعات المتعثرة التي عرضها المحافظ في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى مراكز المحافظة.



وأضاف الجزار، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تشهد طفرة حقيقة ستنقل الريف المصري نقله نوعية، وهو ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بهدف تحقيق العدالة والمساواة من خلال توفير الدعم القوي والأسر الأكثر فقراً ومدها بكافة الخدمات والمرافق ، ذلك إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وما يقدم خلال المبادرة من خدمات اجتماعية لتخرج القرى بعد انتهاء المبادرة بشكل جديد مطور نموذجي.

شاهد .. وزير الإسكان بالغربية:مشروعات حياه كريمة لخدمة كل المصريين

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