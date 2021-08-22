أحمد المكرم من شيخ الأزهر يروي تفاصيل التحاقه وتفوقه في رياضة الكاتا

قال الطالب أحمد محمد ، حاصل على بطولة الجمهورية للكاراتيه لذوي الهمم ، والمكرم من شيخ الأزهر ، إنه بدء في لعب الكاراتيه منذ سنتين ، وفاز بأول بطولة أوليمبية انضم لها .

وأضاف الطالب أحمد محمد ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر2" ، أنه فاز ببطولة الجمهورية ، واستعرض حركات للكاراتيه أمام اللجنة .

واستعرض البرنامج جزء من البطولة التي فازها الطالب ، وكيف استطاع تنفيذ تلك الحركات أمام اللجنة .

وكرّم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الطالبة الأزهرية المبدعة في تلاوة القرآن الكريم الزهراء لايق حلمى قنديل.

وتلتحق الزهراء لايق، بالصف الثالث الثانوى بمعهد فتيات أبو زيادة الأزهري، من قرية الشباسية التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، وحصلت على الصوت الماسى والمركز الأول على مستوى العالم في حفظ القرآن الكريم.

توفى والد الزهراء في 23 فبراير 2007م ، وكان عمرها 3 سنوات وشقيقها عبدالرحمن 3 أشهر، وحفظت القرآن الكريم ترتيلًا وتجويدًا، في كتاب القرية ومحفظيها الشيخ أحمد طلال وشقيقيه محمد وعمرو طلال محفظى القرآن الكريم بكتاب القرية.