عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال خدمة تثبيت أعضاء جدد.. رئيس الأسقفية: التلميذ الحقيقي يجلس عند أقدام معلمه ليتعلم

خلال خدمة تثبيت أعضاء
خلال خدمة تثبيت أعضاء جُدد .. رئيس الأسقفية: التلميذ الحق

ترأس دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية  اليوم الأحد صلوات خدمة تثبيت أعضاء  جدد بالكنيسة وذلك بالخدمة العربية والسودانية بكنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية  بمصر الجديدة.

 

قال المطران في عظة القداس: إن التلميذ الحقيقى يجلس عند أقدام  معلمه ليفهم ويتعلم حيث أن تلاميذ المسيح اتبعوه بطريقة اختيارية وليست إجبارية، مضيفًا: إن المؤمن تساعده نعمة الله على الثبات فى الإيمان واتباع الوصايا حتى لا يقع فى الخطأ.

 

واستطرد المطران في كلمته إننا يجب أن نختبر أنفسنا دائما في ضوء كلمة الله فالكنيسة تشبه مواسم الازدهار فأحيانا تكون الخدمة والكنيسة  مثل الشجرة  المثمرة وأحيانا تكون بلا ثمر أو ازدهار.

وتساءل المطران : ماذا نفعل عندما تكون الكنيسة فى  حالة خمول؟ هل يجب أن نسبح مع التيار؟ فمن غير المعقول أن يكون شخص عاش مع الرب و اختبره أن  يعود لحياته القديمة.

 

واختتم المطران عظته قائلًا: الله لا يريد المؤمن أن يكون فى رقبته طوق يجبره على الخدمة ولكنه يريد تلاميذ يحبوه ويريدوه بكامل إرادتهم فنحن لا يمكننا تركه بعدما اختبرنا فداءه وخلاصه وصليبه.  

شارك في صلاة التثبيت الأرشيدياكون عماد باسيليوس (رئيس مجلس القساوسة) وراعى كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة والشماس سمير داود والقس إيهاب أيوب.


الجدير بالذكر إن خدمة وصلاة التثبيت هو إعلان انضمام الشخص لعضوية الكنيسة الأسقفية إذ يتعهد العضو الجديد أمام الأسقف والراعي والحضور جميعا أمام الله بحفظ الإيمان المسيحي وعقيدة الكنيسة الأسقفية.

دكتور سامى فوزى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة القس إيهاب أيوب الخدمة العربية والسودانية

ترشيحاتنا

بوتين يعلن تعافي اقتصاد روسيا من تأثيرات وباء كورونا

بتستعرض جمالها.. شاهد | أول ظهور لـ سمية الخشاب بعد أزمة الصورة وزواج أحمد سعد

البطلة فريال أشرف لـ صدى البلد: اللعب باسم مصر أكبر حافز للذهبية..فيديو

تعرف على جدول الصيانة الدورية للسيارات

بعد مشكلة سيدة سمالوط.. البريد وبنكا مصر والأهلي يحذرون المواطنين.. تفاصيل

أخبار التوك شو.. استشارى يوضح خطورة "الصبارة الراقصة".. والصحة تكشف موعد الموجة الرابعة لكورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إثارتها للجدل.. سمية الخشاب تجرى تعديلا على صورتها

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

قبل مواجهة ليفانتي.. نجاة لاعبي ريال مدريد من الموت المحقق |تفاصيل

الصحة: منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا مقار عملهم

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

"المجلس الأعلى للقضاء" يوافق على نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة

خاص | تعرف علي موعد انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقطف مانجتك بايدك.. مبادرة لترويج السياحة الخضراء بالإسماعيلية.. فيديو

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

أغلقت التعليقات.. مها أحمد تثير أزمة بـ فيديو جديد وخناقة بعد حفل محمد رمضان "فيديو"

فيديو جراف.. يعالج أكثر من 10 أمراض.. البقدونس صيدلية ربانية

فيديوجراف|العام المقبل .. مصر تستعد لإطلاق 4 أقمار صناعية بدون تدخل خارجي

يسبب السرطان .. تعرف علي أضرار حرق النفايات

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ