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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بتستعرض جمالها.. شاهد | أول ظهور لـ سمية الخشاب بعد أزمة الصورة وزواج أحمد سعد

سمية الخشاب
سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت سمية الخشاب في الفيديو وهي تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة ومكياج جذاب أبرز ملامحها الجميلة، حيث نالت الإطلالة إعجاب متابعيها.

 

وكانت سمية الخشاب نشرت صورة أثارت الجدل بعد زواج طليقها السابق أحمد سعد.


وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية «أوعدك» مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية.

 

وتقول كلمات الأغنية، «أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك،” وتكمل سمية الخشاب الأغنية قائلة: “يا ولا، أنا جامدة وضد الكسر، أنا عاوزه في كل بلد بقى قصر، أنا متلقبة كده ملبن مصر، بيمشوا ورايا لحد العصر».

 

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IMG_٢٠٢١٠٨٢٢_١٦١٠٥٢
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https://www.instagram.com/reel/CS4Q3ldlgyc/?utm_medium=copy_link

سمية الخشاب تستعرض جمالها بفيديو قصير اغاني المهرجانات إطلالة ناعمة الفنانة سمية الخشاب

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