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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان الراحل ماهر لبيب

ماهر لبيب
ماهر لبيب

توفى منذ قليل الفنان ماهر لبيب وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 72 عاما وهو أحد النجوم الذين برعوا فى تقديم عديد من الشخصيات المختلفة. 

 

وكشف الأب بطرس دانيال فى تصريح خاص، أن أسرة الفنان الراحل ماهر لبيب حددت غدا موعد الجنازة من كنيسة مارجرجس هليوبوليس على أن يقام أيضا العزاء فى نفس اليوم وبنفس الكنيسة مساءا. 

 

مسيرة ماهر لبيب 

وكان أعلن الأب بطرس دانيال، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، قائلاً: “خالص التعازي القلبية لرحيل الفنان القدير ماهر لبيب الذي يُعدّ من رواد الميديا المسيحية، وأحد أيقونات الدراما. نياحاً لروحه الطاهرة، وخالص العزاء والمواساة لأسرته وجمهوره ومحبيه”.

 

ويعد الفنان ماهر لبيب من الفنانين الذين ظهروا في منتصف السبعينيات والتي بدأ في حياته بأدوار ثانوية سواء في أعمال أفلام أو دراما، وانحصر في أدوار المحقق أو الضابط في أغلب أعماله الفنية،

وفاة الفنان ماهر لبيب عن عمر يناهز 72 عامًا

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ومن أعماله التليفزيونية مسلسل " أحلام الفتى الطائر " ١٩٧٨ و"يوميات ١٩٧٨ و"يوميات ونيس"١٩٩٥ و"وجه القمر"٢٠٠٠.

 

ويعد ماهر لبيب جرجس، واحدًا من أهم أعمدة المسرح والدراما القبطية، حيث قدم أدوار البطولة في أفلام الأنبا إبرام والأنبا صموئيل المعترف وأبونا القمص إبراهيم البسيط وفيلم «القديس سمعان الخزار».

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