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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لقاء جماهيري لحياة كريمة بقرية الحلة جنوب الأقصر

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

نظمت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر القاء الجماهيري حياه كريمه بقرية الحله مركز إسنا وبمشاركة تنظيميه لفريق سنابل الخير بالدير بالتعاون مع جمعية رياض الصالحين بالحلة 

 

ياتى ذلك تحت رعايه المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر وفي اطار توجيهات لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر بالتواصل مع المواطنين لتوعيتهم بالأعمال الجارية بقرى محافظة الأقصر ضمن المشروع القومى حياة كريمة 

 

 بدأ المؤتمر بإلقاء الكلمات لكل من الدكتوره امانى محمد المدنى مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الأقصر والدكتوره صابرين عبد الجليل مقرر المجلس القومى للمرأة بالأقصر والمهندس صفوف حسن رئيس المجلس المحلي القروى بقرية الحله ومنسق حياة كريمة بمركز إسنا 
 

وتناول المؤتمر عدة محاور من أهمها الخدمات المقدمة لقرية الحلة من دعم قطاعى المياه ومشاريع الصرف الصحى والخدمات المقدمة من المجلس القومى للمرأة للسيدات بقرية الحله 
 

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كما عرض المواطنين بعض النقاط الهامه والمشاكل القائمة والتى عقب عليها السيد عبد الصبور رئيس شبكات المياه بإدارة إسنا والدكتور يوسف دياب مدير معمل محطة مياه إسنا الكبرى وتم أخذها كتوصيات بالمؤتمر لعرضها على الجهات المعنية المنفذة للمشاريع الحالية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما تابع مكلفات الخدمة العامة عدد من الأنشطة منها إستطلاع رأى المواطنين وطرق الابواب بمنازل المواطنين بالقرية 
وذلك بهدف معرفة مدى جودة الخدمة المقدمة فى بعض المناطق بقرية الدير  وتعزيز وعى المواطنين بمبادرة حياة كريمة واهم الخدمات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها ضمن خطة رئيس الجمهوية لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الاكثر احتياجا بالقرى المصرية 

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