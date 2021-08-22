بعد تصدره التريند.. أخر ظهور للعمدة صلاح السعدنى

تصدر الفنان صلاح السعدنى تريند جوجل بعد عديد من الأخبار التى نشرت حول حالته الصحية خاصة انه من المعروف أن العمدة يمكث فى منزله ولم ينتقل الى المستشفى كما تردد.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الفنان صلاح السعدنى واخر ظهوره له مع ابنه أحمد السعدنى وأحفاده.

ويتمتع الفنان صلاح السعدنى بصحة جيدة حيث يمكث فى منزله مع احفاده وأولاده وهو ما اكد عليه الفنان احمد السعدنى فى عدد من التعليقات له.

صلاح السعدنى وابنه

كان اخر ظهور للفنان صلاح السعدنى فى عيد ميلاده الـ 77 حيث اعاد الفنان احمد السعدنى نشر صورا لوالده وهو يتصفح إحدى المجلات داخل حديقة منزله، معلقا عليها بقوله: "كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة ربنا يخليك لينا يا عمدة".

وكان علق أحمد السعدنى على الصورة أيضا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : "أبويا من كتر ما اتصور في حياته مبقاش يكره قد التصوير.. بس أنا صورته بالعافية"، متابعًا: "قلت له أنت واحش ناس كتير عايزين يتطمنوا عليك.. صحيح أنا اللي دفعت التمن بقفا مُعتبر بس كله بيعدي.. صباح الفل".

صلاح السعدنى

مشوار صلاح السعدنى

وولد صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدانى “صلاح السعدنى” فى كفر القريتين المنوفية فى 23 أكتوبر 1943، بعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الزراعة ومن هناك بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، شاركه بهذه العروض زميله بالدراسة الفنان عادل إمام، كما أنه شقيقه الصحفى الساخر محمود السعدية.

برع الفنان صلاح السعدنى فى عديد من الاعمال الفنية ولعل من أبرزها فى الدراما مسلسلات “الرحيل” عام 1960، بعد ذلك انقطع السعدنى عن التمثيل لحوالي أربع سنوات، ليعود عام 1964 في مسلسل الضحية، خلال الستينيات تركزت أعمال صلاح السعدني على الدراما التلفزيونية فظهر في الساقية وعادات وتقاليد، بالإضافة لحضوره الدائم على خشبة المسرح في لوكاندة الفردوس ومسرحية زهرة الصبار والسكرتير الفني، كما ظهر بعدد قليل من الأفلام مثل زوجة بلا رجل وكيف تسرق مليونير.

صلاح السعدنى

وفي السبعينات كانت أغلب أعماله من خلال السينما فشارك في عدد لا بأس به من خلال الأفلام مثل فيلم الأرض وفيلم الحب والثمن وفيلم مدرستي الحسناء، وفيلم أغنية على الممر وفيلم الرصاصة التي لا تزال في جيبي وغيرها كثير.

أما على صعيد المسرحيات كان له مسرحية الدنيا مزيكة، كما ظهر بعدد من المسلسلات ومنها أم العروسة ومسلسل الليلة الموعودة ومسلسل قطار منتصف الليل، بالإضافة إلى مسلسل غريب في المدينة.

مسرح وتليفزيون

وتابع صلاح السعدني تألقه الفني ففي عقد الثمانينات كانت له اطلالات أخرى من خلال الشاشة الصغيرة كمسلسل وقال البحر ومسلسل الأب العادل، ومسلسل العطش ومسلسل بين قصرين، لكن كان أهم هذه الأعمال الدرامية على الإطلاق هو تجسيده لشخصية العمدة سليمان غانم في المسلسل الشهير ليالي الحلمية، فقد ترسخت شخصية العمدة والتي أداها السعدني بقدرة مميزة في أذهان الجمهور، أما على صعيد السينما، فقد كان له أفلام عديدة كفيلم الأشقياء وفيلم الغول وفيلم جبروت امرأة وفيلم مهمة صعبة جداً وفيلم العملاق.

فيما بعد واصل السعدني عطاؤه الفني باقتدار واستطاع أن يثبت من جديد للجمهور العربي عامة والمصري خاصة بعبقريته الفنية وأداؤه المتميز، استمر بالظهور في السينما والتلفزيون،

فعلى صعيد السينما كان له حضور في فيلم شحاذ ونبلاء وفيلم العودة والعصفور وفيلم أحلام صغيرة وفيلم ليه يا هرم، وفيلم درب الرهبة وفيلم تحت الصفر وفيلم ليل وخونة.

على صعيد التلفزيون ظهر في مسلسل حواء والتفاحة ومسلسل درب ابن برقوق ومسلسل محاكمة ومسلسل شارع الماوردي، لكن أهم هذه المسلسلات بهذا العقد من الزمن مسلسل أرابسك، أما على صعيد خشبة المسرح فقدم مسرحية باللو باللو.

صلاح السعدنى

فيما بعد خلال العقد الأول والثاني من الألفية الثانية، قدم السعدني العديد من المسلسلات ومنها مسلسل جسر الخطر ومسلسل أهل الدنيا، كما قدم مسلسل إذاعي أوف سايد، في عام 2005، ظهر بدور البطولة في مسلسل للثروة حسابات أخرى.

ومسلسل عمارة يعقوبيان في عام 2007 للمخرج أحمد صقر، عام 2008 ظهر في مسلسل عدى النهار وفي العام التالي في مسلسل الباطنية، ومسلسل رجل في زمن العولمة كما ظهر في فيلم كونشرتو في درب السعادة،

وفي عام 2010، قدم مسلسل بيت الباشا، وفي عام 2012، شارك البطولة مع أحمد رزق في مسلسل الأخوة الأعداء للمخرج محمد النقلي، في عام 2013، ظهر السعدني في مسلسل القاصرات بدور عبد القادر النجعاوي للمخرج مجدي أبوعميرة.