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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أفغانستان.. بايدن يتعرض لحملة هجوم من مسئول سابق في البيت الأبيض

بايدن
بايدن

على الرغم من الأصوات في وسائل الإعلام الأمريكية، التي تنتقد الرئيس جو بايدن لقراره المضي قدمًا في الانسحاب من أفغانستان والطريقة التي تم بها تنفيذه، فقد دافع الرئيس الأمريكي عن نفسه بشدة حيال هذه الخطوة ليواصل التأكيد على النجاح المزعوم للمسعى الذي انتهجه.

 

وهاجم آري فلايشر، السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي الاسبق جورج دبليو بوش، في مقابلة مع راديو WABC، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وأدان دفاعه المستمر عن الجهود الفوضوية لإجلاء جميع الأمريكيين والأفغان السابقين عبر مطار كابول.

 

وقال فلايشر: “لا أعرف أنني رأيت سياسيًا من قبل، خاصة في لحظة محفوفة بالمخاطر مثل هذه، يظل في حالة إنكار، وبعيدًا عن الاتصال، ويلهو في الخارج لتناول الغداء على الرغم من الفوضى المستمرة”.

 

واستمر المتحدث السابق باسم البيت الأبيض في السخرية من الموقف، حيث كان نجاح العملية الأمريكية لسحب القوات والمدنيين الأمريكيين وطالبي التأشيرات الأفغانية يعتمد أساسًا على “رحمة” و “ضبط النفس” من طالبان ، التي كانت قد استولت في السابق على غالبية أفغانستان بما في ذلك كابول. 

 

وأضاف أنه في “أحلامه الجامحة” لم يستطع تخيل وضع تعتمد فيه قدرة الجيش الأمريكي على السيطرة على مطار واستقبال وإرسال الطائرات على تعاون طالبان.

 

وقال المتحدث السابق باسم البيت الأبيض “هذه هي نتيجة قول جو بايدن، أنا أذكى من جميع الجنرالات، افعلوا ذلك وافعلوه الآن وافعلوه وفقًا للجدول الزمني الذي أخبرتكم به”.

 

كما زعم فلايشر أن سياسة أفغانستان لم تكن هفوة بايدن الوحيدة في الحكم، مضيفًا أن الأمر الآن مجرد “لعب” على حد تعبيره.

 

بايدن فقد السيطرة على أفغانستان 
هجوم المتحدث باسم إدارة بوش الابن هي فقط الأحدث في سيل الانتقادات التي واجهها بايدن خلال الأسبوع الماضي منذ أن أنهت طالبان هجومها الخاطف ضد قوات الرئيس الهارب أشرف غني من خلال الاستيلاء على كابول في 15 أغسطس. 

 

وتكافح واشنطن حاليا لإخراج مواطنين أمريكيين آخرين وآفغان، الذين يخشون على حياتهم بسبب مساعدتهم للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، من البلد المضطربة التي تشهد فوضى، وسرعان ما اجتاح مطار كابول من قبل السكان المحليين، الذين تشبثوا بالطائرات المغادرة في محاولة يائسة للفرار، لكنهم هلكوا لاحقًا.

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