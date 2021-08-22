سعد الصغير يكشف تفاصيل إنقاذه طفلين من التشرد بالإسكندرية

روي الفنان سعد الصغير، تفاصيل تكفله برعاية طفلين عثر عليهما في أحد شوارع الإسكندرية صباح اليوم، أثناء تصويره بعض اللقطات.

وقال سعد الصغير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة "صدى البلد": “ كنت بعمل لايف في إسكندرية، وشاهدت طفلين نائمين على الرصيف، فصحتهم وأخدتهم البيت”، موضحا أن والدة الطفلين متزوجة في القاهرة وقالتلهم مش عايزاكم، ووالدهم متزوج ومقيم بالإسكندرية ورفض إقامتهما معه.

وأكد سعد الصغير أن الطفلين معه بالمنزل وسيتكلف بتوفير جميع مستلزمات الطفلين في حال إنتقالهما إلي دار رعاية، مضيفا:" هما خايفين ينتقلوا لملجأ أو أي مكان تاني ولو كملوا معايا في البيت مفيش مشكلة".

من جانبه قدم حازم الملاح المسؤول الإعلامي ببرنامج كبار وأطفال بلا مأوي، الشكر للفنان سعد الصغير علي موقفه الإنساني، لافتا إلي أن فريق البرنامج سيتوجه إلى منزل الصغير، لنقل الطفلين إلى دا رعاية.

وأشار إلي أن البرنامج يوفر مؤسسات رعاية على أعلى مستوى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.