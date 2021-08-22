الحكومة: تلقي لقاحات كورونا يشمل جميع المدارس بما فيها الدولية واللغات

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه مستقبلا سيكون هناك إجراءات لمن لم يتلق لقاح كورونا، مضيفا:" لقاح كورونا آمن وفعال للجميع".

وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد"،:"وزارة الصحة ستمد كل جامعة بالعدد اللازم والكافي من اللقاحات".

أوضح نادر سعد:"تلقي اللقاحات سيشمل جميع المدارس بما فيها الدولية واللغات، لافتا إلي أن موظفوا الدولة لهم الأولوية في تلقي لقاح كورونا.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء،:"سيتم إعداد جداول لكل وزارة بشأن تطعيم موظفيها بلقاح كورونا".

وأشار إلي أن وزارة الصحة ستنسق مع جميع الوزارات بشأن المواعيد المخصصة لتلقي اللقاح، مضيفا:" نقوم بتأمين موظفي الدولة بتلقيهم لقاح كورونا لضمان استمرار العمل وخدمة المواطنين".

أردف:"نحن في حالة طوارئ صحية ويجب تلقي المواطنين للقاح، وتلقي لقاح كورونا في ظل وباء عالمي ليس رفاهية.