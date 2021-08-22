نادر سعد: 3 مراكز كبرى مخصصة لتطعيم 60 ألف شخص في اليوم

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك 3 مراكز كبرى مخصصة لتطعيم 60 ألف شخص في اليوم.

وأضاف “سعد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "وزارة الصحة ستمد كل جامعة بالعدد اللازم والكافي من اللقاحات".

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء “مستقبلا سيكون هناك إجراءات لمن لم يتلقَ لقاح كورونا”، لافتا إلى أن "لقاح كورونا آمن وفعال للجميع".

وأوضح أن “تلقي اللقاحات سيشمل جميع المدارس بما فيها الدولية واللغات”، لافتا إلي أن موظفي الدولة لهم الأولوية في تلقي لقاح كورونا.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، "سيتم إعداد جداول لكل وزارة بشأن تطعيم موظفيها بلقاح كورونا".

وأشار إلى أن وزارة الصحة ستنسق مع جميع الوزارات بشأن المواعيد المخصصة لتلقي اللقاح، مضيفا:" نقوم بتأمين موظفي الدولة بتلقيهم لقاح كورونا لضمان استمرار العمل وخدمة المواطنين".

واستطرد "نحن في حالة طوارئ صحية ويجب تلقي المواطنين للقاح، وتلقي لقاح كورونا في ظل وباء عالمي ليس رفاهية.

