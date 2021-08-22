المنطقة الاقتصادية بقناة السويس: 10 مليارات دولار إجمالي الاستثمارات في مشروعات البتروكيماويات

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية بقناة السويس، إن منطقة السخنة هي المركز الرئيسي لتنفيذ مشروعات البتروكيماويات.

وتابع يحيى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" إجمالي حجم الإستثمارات في مشروعات البتروكيماويات 10 مليارات دولار، لافتا إلي أن هذه المشروعات توفر 15 ألف فرصة عمل.

وأوضح:" منطقة السخنة ستكون أكبر مركز لصناعة البتروكيماويات، مشيرا إلي أن هناك 30 شركة روسية ستعمل في منطقة السخنة بالمشروعات الجديدة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية:" بدأنا المرحلة الأولي في الإستثمارات الروسية بـ 1.5 مليون متر، مقسمة إلي 500 ألف متر في السخنة ومليون متر في منطقة شرق بورسعيد.

وأكمل المهندس يحي زكي:" ستكون هناك فرص عمل جيدة وتوفير مسكن ودخل جيد للعاملين في المنطقة الإقتصادية".