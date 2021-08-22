البابا تواضروس يفتتح ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة الأرثوذكسية

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعنوان "التمتع بالجذور ٢٠٢١".

حضر حفل افتتاح الملتقى مجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث رحب قداسة البابا تواضروس الثانى بالمشاركين في الملتقى الذى يستمر لمدة أسبوع.

وأكد البابا تواضروس الثانى سعادته بالتواصل مع الشباب وتعريفهم بالجذور وربطهم بالكنيسة والوطن وتعريفهم بالتاريخ الذى هو جزء هام من بناء المستقبل.

وتمنى قداسة البابا تواضروس الثاني أن يكون الملتقى سبب في زيادة الجوانب المعرفية للشباب وتعريفهم بتاريخ كنيستهم ووطنهم وتعزيز الصور الإيجابية من خلال الفاعليات المختلفة للملتقى.