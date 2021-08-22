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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبيرة تغذية: كورس أون تارجت فارما يساهم بشكل فعال في إنقاص الوزن

صدى البلد

قالت الدكتورة نهال حافظ خبيرة التغذية، إن شركة أون تارجت فارما، تقدم كورسات خاصة لفقدان الوزن، بدون عمليات أو تكميم للمعدة، وغيرها من العمليات التي تتم في هذا الشأن.

 

وأوضحت نهال حافظ، خلال حوارها ببرنامج "حلو الكلام" تقديم الإعلامية منال سلامة، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن البعض يصابون بالإحباط؛ عند استخدام نظام تخسيس معين، لكن مع كورس “أون تارجت فارما”؛ يساهم بشكل فعال في التخسيس، لأنه يرفع من معدلات الحرق.


وتابعت خبيرة التغذية أن من يرغب في إنقاص وزنه؛ عليه أن يتواصل معها، ويتم تحديد طرق النظام الغذائي المخصص له، لافتة إلى أنه يتم طلب تحاليل طبية في بعض الحالات.

 

السمنة ومرض السكر

 

قال الدكتور أحمد نبيل، أخصائي التغذية العلاجية، وأحد أعضاء الفريق الطبي لشركة أون تارجت فارما، إن نسبة المصريين المصابين بمرض السكر تصل إلى 10%.

 

وأضاف "نبيل"، خلال استضافته ببرنامج "حلو الكلام"، تقديم الإعلامية "منال سلامة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد،: "تقريبا 10 مليون مصري مصابون بمرض السكر"، مردفا: "المشكلة في مرض السكر أنه مرض وراثي سواء من الأب أو الأم، ونسبة الوارثة فيه عالية جدا".


وأشار: "أحيانا نرى مريض السكر نحيل جدا، وأحيانا يكون صاحب سمنة مفرطة"، موضحا: "الطبيعي أن يكون مريض السكر نحيل الجسد، والأنسولين هو الذي يسبب السمنة لمريض السكر".


تابع: "أي مريض سكر يتناول الأنسولين سوف يزداد في الوزن، لأن من وظائف الأنسولين حرق السكر وبناء الدهون"، لافتا: "مريض السكر لديه خطورة عالية للإصابة بمرض السمنة".

فقدان الوزن التغذية العلاجية انقاص وزن النظام الغذائي منال سلامة مرض السمنة نهال حاف

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