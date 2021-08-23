عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل إطلاقه بساعات.. سعر ومواصفات تحفة ريلمي Realme C21Y

قبل إطلاقه بساعات..
قبل إطلاقه بساعات.. سعر ومواصفات تحفة ريلمي Realme C21Y

تستعد شركة ريلمي Realme، لإطلاق هاتفها الذكي الجديد الذي تم الإعلان عنه في يونيو الماضي Realme C21Y ، غداً 23 أغسطس في الهند بمواصفات متميزة، وبطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، حيث سيتم إطلاقه بعدها بأيام قليلة في الأسواق العالمية. 

 

ووفقاً لموقع "Gsmarena" التقني، فإن شركة ريلمي قد أنشأت صفحة ترويجية لهاتفها القادم Realme C21Y، على موقعها الرسمي، والتى أكدت أن الهاتف الجديد سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، كما سيعمل الهاتف الذكي بمعالج Unisoc T610، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع.

 

ولعشاق التصوير، فإن هاتف ريلمي الجديد Realme C21Y، سيحتوى على كاميرا ثلاثية خلفيةـ تأتى الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا لتصوير ماكرو والتى تأتى بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي مدعومة بالذكاء الإصطناعي، ومن المتوقع أن تأتى بدقة 5 ميجابكسل على غرار الكاميرا الأمامية للطراز الذي تم إطلاقه فى فيتنام الشهر الماضي.

 

وسيدعم  هاتف Realme C21Y الإتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.0، كما احتوى على مقبس سماعة الرأس، ومنفذ micro-USB ، وسيحتوى على فتحتين اتصال SIM بحجم نانو ، بالإضافة إلى جودة عرض+ HD للشاشة وبدقة 720X1600 بكسل، مع معدل سطوع 400 شمعة فى المتر المربع، مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة. 

 

السعر المحتمل لهاتف ريلمي Realme C21Y 


وسيتوفر هاتف ريلمي Realme C21Y، بخيار اللونين الأزرق والأسود، بمبلغ 150 دولار "أى ما يعادل ألفان و 300 جنية مصري"، وهو يعتبر من أرخص هواتف ريلمي والهواتف الذكية عموما من الفئة المتوسطة. 

هاتف Realme C21Y مواصفات هاتف Realme C21Y سعر هاتف Realme C21Y هواتف ريلمى 2021 هواتف ذكية

ترشيحاتنا

جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 211 مليونا و816 ألفا و904 حالات

زكي عبد الفتاح : الأهلي أهدى الدوري للزمالك '' على طبق من ذهب ''

مصر على أبواب الموجة الرابعة.. 10 تصريحات لـ مستشار الرئيس عن الوضع الوبائي

حدث ليلا | مصر على أبواب الموجة الرابعة من كورونا.. وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني.. معز مسعود يقاضى طارق الشناوي.. والأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي

إعراب السيسي عن تطلع مصر لزيادة التبادل التجاري مع صربيا يتصدر عناوين الصحف

بمشاركة قوات أمريكية وألمانية.. اشتباكات مسلحة داخل مطار كابول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

بشرى سارة للمقبلين على الزواج.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-8-2021

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

خيانة على فراش الزوجية.. حكاية ربة منزل تخلصت من زوجها بمعاونة العشيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

فيديوجراف.. من هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد؟

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

الصبارة الراقصة .. وجه كوميدي وأثر مرعب على الأطفال

لون البشرة وأم الطرشة .. قصص وحكايات التنمر في حياة المشاهير

المزيد

ساحة رأي

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ