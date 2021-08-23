قبل إطلاقه بساعات.. سعر ومواصفات تحفة ريلمي Realme C21Y

تستعد شركة ريلمي Realme، لإطلاق هاتفها الذكي الجديد الذي تم الإعلان عنه في يونيو الماضي Realme C21Y ، غداً 23 أغسطس في الهند بمواصفات متميزة، وبطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، حيث سيتم إطلاقه بعدها بأيام قليلة في الأسواق العالمية.

ووفقاً لموقع "Gsmarena" التقني، فإن شركة ريلمي قد أنشأت صفحة ترويجية لهاتفها القادم Realme C21Y، على موقعها الرسمي، والتى أكدت أن الهاتف الجديد سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، كما سيعمل الهاتف الذكي بمعالج Unisoc T610، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع.

ولعشاق التصوير، فإن هاتف ريلمي الجديد Realme C21Y، سيحتوى على كاميرا ثلاثية خلفيةـ تأتى الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا لتصوير ماكرو والتى تأتى بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي مدعومة بالذكاء الإصطناعي، ومن المتوقع أن تأتى بدقة 5 ميجابكسل على غرار الكاميرا الأمامية للطراز الذي تم إطلاقه فى فيتنام الشهر الماضي.

وسيدعم هاتف Realme C21Y الإتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.0، كما احتوى على مقبس سماعة الرأس، ومنفذ micro-USB ، وسيحتوى على فتحتين اتصال SIM بحجم نانو ، بالإضافة إلى جودة عرض+ HD للشاشة وبدقة 720X1600 بكسل، مع معدل سطوع 400 شمعة فى المتر المربع، مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة.

السعر المحتمل لهاتف ريلمي Realme C21Y



وسيتوفر هاتف ريلمي Realme C21Y، بخيار اللونين الأزرق والأسود، بمبلغ 150 دولار "أى ما يعادل ألفان و 300 جنية مصري"، وهو يعتبر من أرخص هواتف ريلمي والهواتف الذكية عموما من الفئة المتوسطة.